Murg Murg: SV Blau-Weiß hat viele Pläne

Der SV Blau-Weiß Murg hat große Pläne für 2019. Verein feiert in zwei Jahren sein 100-jähriges Bestehen und will mit dem Bau eines neuen Vereinsheims beginnen.

Murg – Der SV Blau-Weiß Murg hat große Pläne für 2019. Dann steht nicht nur die 100 Jahr-Feier an, sondern es soll auch der Bau eines neuen Vereinsheims beginnen. Dies erklärte Vorsitzender Jörg Höhne am Donnerstag bei der Hauptversammlung des SV Blau-Weiß. Die Mitglieder bestätigten den gesamten Vorstand für eine weitere Amtsperiode. „Wenn ich aus dem Fenster sehe, dann sehe ich nicht nur die Bäume, sondern ich sehe auch schon unser zukünftiges Vereinsheim“, beschrieb Höhne. Der Vorsitzende sagte, „genauso, wie wir das Jubiläum angehen, werden wir auch das Clubheim angehen. Es soll alles durchdacht werden und auf einer gesunden finanziellen Planung stehen.“ Der Verein werde sich wegen des Bauprojekts nicht überschulden. Über genauere Finanzierungspläne wurde an diesem Abend allerdings nicht gesprochen. Bürgermeister Adrian Schmidle sagte die Unterstützung der Gemeinde für das Projekt zu, wies aber auch auf die hohen Baukosten hin. Die Idee des neuen Clubheims war im Mai entwickelt worden, weil das bestehende Vereinsheim zu klein geworden ist. Einen Umbruch gab es an der Spitze der Jugendabteilung. Neuer Jugendleiter und Kassierer ist nun Nils Delpho, sein Stellvertreter ist Ben Scaravilli Olivo, Schriftführer bleibt Daniela Scaravilli Olivo. Vereinspräsident Armin Brutsche sprach ein großes Lob an Gabi Lo Presti aus, die sich neun Jahre als Leiterin der Jugendabteilung eingesetzt hat. Ebenso ein großes Lob erhielten Fina Cannizaro und Beate Schrumpf die beide fünf Jahre dabei waren. Brutsche betonte, „ihr hattet maßgeblich Anteil, dass die Jugendabteilung so gut da steht“. Gabi Lo Presti sagte, „ich bin überzeugt, dass die neue Leitung das ebenso toll macht“.

„Unser Vorhaben und Wunsch eine dritte Mannschaft zu integrieren war erfolgreich“, freute sich Vorsitzender Höhne über das zusätzliche Aktiven-Team. Leiter der dritten Mannschaft ist Dietmar Zapf. Präsident Brutsche erklärte zur Jugendarbeit: „Wir haben eine ziemlich junge erste Mannschaft, die auf einem sehr guten weg ist, ebenso viele Bambini und F-Jugend-Kinder, das auf eine große Zukunft schließen lässt“. Die Jugendabteilung der Tischtennisabteilung belegte den ersten Platz in der Bezirksliga. Aus organisatorischen Gründen wird auf einen Aufstieg in die Landesliga verzichtet. „Die Wege von jeweils 1,5 Stunden sind für die Trainer schwer mit ihren anderen Verpflichtungen im Verein zu vereinbaren“, so Abteilugnsleiter Raphael Imhof.

Im Vereinsvorstand bleibt das gesamte Team an Bord. Die Hauptversammlung bestätigte Höhne für weitere zwei Jahre als Vorsitzenden des Vereins. Ebenso wiedergewählt worden ist Dominik Rufle als Schriftführer, Christian Albiez als zweiter Vorsitzender und Matthias Langer als Kassierer. Präsident Brutsche ehrte zwölf Vereinsmitglieder, darunter vier für 20-jährige Aktivmitgliedschaft: Patrick Neudecker, Sven Rudiger, Thomy Volkle und Michael Huber.

Zum Verein

Der SV Blau-Weiß Murg wurde 1919 gegründet und hat 520 Mitglieder. Vorsitzender ist Jörg Höhne. Der Verein hat drei Aktivmannschaften, die erste Mannschaft spielt in der Kreisliga A. Die Tischtennisabteilung steht unter der Leitung von Raphael Imhof.

Weitere Infos im Internet: