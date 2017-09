Oberhof Murg-Oberhof eröffnet seine Festwoche

Mit der Aufführung „Hänselhans vom Dümmis“ beginnt Oberhof seien Feierlichkeiten

Mit der Aufführung des Erzähltheaters „Hänselhans vom Dümmis“ eröffnet Oberhof am Freitag, 8. September, seine Festwoche. Eine Erzählung des Heimatschriftstellers Alfred Joos (1883 bis 1940) wurde vor Jahrzehnten von Arnold Döbele zu einem Theaterstück umgeschrieben.

Dies war Grundlage für das zur Aufführung gelangende Stück. Christel Stehle hat die Geschichte so abgeändert, dass sie in Form eines Erzähltheaters auf der Bühne des Kulturcafés „Verkehrt“ aufgeführt werden kann. Ein Teil der Geschichte wird von unterschiedlichen Erzählern zu Gehör gebracht, wesentliche Teile werden von den rund 20 Laienschauspielern dargeboten. Die Aufführung beginnt am morgigen Freitag um 20 Uhr. Die Aufführung ist bereits ausverkauft.

Einen Tag später wird am Samstag, 9. September, 11 bis 16 Uhr, rund um die Thimoshalle der Kreativtag abgehalten. Er soll besonders kreativen Menschen aus Oberhof und seinen Nachbarorten gehören. Die Besucher können Produkte des Schaffens bewundern aber auch dem einen oder anderen „Hobbykünstler“ bei der Arbeit zusehen. Insgesamt werden voraussichtlich 16 Akteure dabei sein. Das Angebot reicht vom Eisenobjekte schweißen über „Bio-Zünzler“ und Motorenzerlegen bis zu Glaskunst und Schnapsbrennen. Ebenfalls angeboten wird ein Wildkräuterspaziergang mit Johannes Riehm. Der Kreativtag beginnt um 11 Uhr bei der Dorfkapelle.

Die Feuerwehr-Wandergruppe Oberhof lädt am kommenden Sonntag, 10. September, zum Volkswandertag ein. Auch er ist dieses Jahr eingebunden in die Festwoche. Wieder werden mehrere hundert Wanderfreunde aus der näheren und weiteren Umgebung erwartet. Die Wanderer starten von 7 bis 13 Uhr an der Thimoshalle.

Die Oberhofer Festwoche wird mit der Dorfwette fortgesetzt am Dienstag, 12. September, 18 Uhr, beim Spielplatz Ortsmitte. Dieser Termin soll zu einem „Massenauflauf“ von Oberhoferinnen und Oberhofern werden. Der Ortschaftsrat wettet, dass es an diesem Tag gelingt, über die Hälfte der Einwohner des Ortes auf ein Foto zu bekommen. Dies bedeutet, dass knapp 400 Menschen anwesend sein müssen. Als Wettpartner ist Bürgermeister Adrian Schmidle vorgesehen.

Am Donnerstag, 14. September, gastiert die Hotzenwalder Kleinkunstbühne um 20.30 Uhr im Cafe „Verkehrt“. „Streckenbach und Köhler“ spielen dort ihr Programm „Multiple Ohrgasmen“. Der Tag drauf steht in Oberhof im Zeichen des Sports: Um 17 und 18 Uhr fällt der Start für einen Rundkurs ab dem Parkplatz Waldsportpfad.

Der Samstag, 16. September, läutet ab 16 Uhr den ersten Teil des Freundschaftsfestes in Oberhof/CH statt. Am Sonntag folgt ab 11 Uhr der zweite Teil.