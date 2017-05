Murg Murg: Jugend plant Mega-Konzert

Sieben Bands lassen's in der Murger Ewigkeit am 16. September unter freiem Himmel, auf der Bühne in der Ewigkeit krachen. Organisatoren freuen sich über viele Unterstützer

Murg – „Wenn man ein gutes Konzept hat, dann finden sich in Murg auch viele Leute, die einen unterstützen.“ Die das sagen, sind Stefanie Behringer von der Jugendarbeit Murg, Yannic Fräßle, Tobias Hurst, Massimo Völkle und Ciro Orlando von der Murger Band The Riel Määän. Sie veranstalten gemeinsam am 16. September ein Open-Air-Musikfestival in der Murger Ewigkeit. Ihr Konzept ist offenbar stimmig. Weil Unterstützer haben sie eine Reihe gefunden.

„Es wurde Zeit, dass es so etwas mal in Murg gibt“, erzählt Stefanie Behringer. Unabhängig voneinander hatten sowohl die Jugendsozialarbeiterin als auch die Jungs von The Riel Määän – dazu gehört auch noch Timo Fischer – vor etwa zwei Jahren die Idee zu einem Festival. „Open Air zu spielen, darauf hatten wir mal richtig Bock, aber die Gelegenheit dazu gab es halt nie“, macht Tobias „Tobi“ Hurst deutlich, dass ein Konzert unter freiem Himmel etwas ganz Besonderes für jede Band ist. Von der ersten Idee bis zur genauen Planung verging einige Zeit. Seit Februar nimmt die Idee Formen an. Die Gitarren kreischen und Bässe dröhnen am Samstag, 16. September, ab 16 Uhr bis Mitternacht. Die Organisatoren hoffen, dass zum ersten Festival 250 Besucher kommen.

Mehr Karten wollen sie bei der ersten Auflage gar nicht verkaufen, schließlich müssen sie die ganze Veranstaltung an dem Tag auch noch stemmen. 40 bis 50 Helfer werden ehrenamtlich im Einsatz sein, den Parkdienst übernehmen, an den Verpflegungsständen arbeiten, beim Auf- und Abbau helfen – zu tun gibt es definitiv genug. Viele Familienmitglieder, Freunde und Verwandte haben die Neulinge in Sachen Festivalplanung dafür gewinnen können.

Es sei übrigens gar kein Problem gewesen, Bands zu finden, die bei dem Festival auftreten werden. Neben The Riel Määän (Punk) werden sechs weitere Bands in der Ewigkeit mit von der Partie sein und das ohne Gage. „Die wollen einfach auch mal Open-Air spielen und sind zufrieden, wenn sie etwas zu Essen und zu Trinken bekommen.“ „Until Resistance Falls“ (Metalcore, Lörrach), „Acoustic Rebelz“ (Folkrock, Bad Säckingen), „New Psychedemy One“ (Rock, Murg), „The Ai-Mac’s“ (Rock, Murg), „El Martino“ (Country/Folk, St. Gallen) sind alles befreundete Combos, mit denen The Riel Määän schon mal irgendwo zusammengespielt haben.

Ausnahme ist die „Sto-Band“ aus Murg, die mit Brassmusik einen Gegenpol zu allen anderen Gruppen setzen wird. Und das sei ganz bewusst so geplant, erzählen Yannic, Tobi, Massimo und Ciro. Die Idee dazu ist offenbar ein wenig in Anlehnung an das weltweit größte Hardrock- und Heavy-Metal-Festival in Wacken entstanden. Dort eröffnet jedes Jahr die Feuerwehrmusik das Festival.

Die größte Herausforderung bei der Planung sei es gewesen, ein Sicherheitskonzept vorzulegen, mit dem das Ordnungsamt der Gemeinde einverstanden gewesen sei, berichtet Behringer. Professionelle Sicherheitskräfte, ein Parkkonzept, einen genauen Plan für den Zeltplatz – es wird für die Besucher die Möglichkeit geben, auf dem Festivalgelände zu übernachten – und noch einiges mehr mussten in dem Konzept detailliert dargestellt werden. „Wir hatten schon einige Treffen mit dem Ordnungsamt“, so Behringer. Inzwischen steht das Konzept, es müsste eigentlich nur noch der 16. September kommen.

„Das Gelände ist ideal“, so die Macher des Festivals. Die Infrastruktur passe und man laufe nicht Gefahr, dass sich dort gleich jemand beschwere, weil das Ganze zu laut sei. Bürgermeister Adrian Schmidle übernimmt die Schirmherrschaft für das Festival. Berührungsängste mit Verwaltung und Politik haben die Punkrocker von The Riel Määän – mit dem Namen der deutschsprachigen Band und auch des Festivals wollen sie sich über die ständig zunehmenden Anglizismen in der deutschen Sprache lustig machen – überhaupt keine. „Dass er die Schirmherrschaft übernommen hat, zeigt doch, dass er sich tatsächlich auch für die Belange der Jugend interessiert“, so Yannik Fräßle.

Insgesamt elf Sponsoren haben die Organisatoren für das Festival gefunden. Die unterstützen das Festival entweder finanziell oder mit Sachspenden. Es sei schon ziemlich cool, wie viele Unterstützer sie für ihre Idee gefunden hätten, sind die Organisatoren sehr zufrieden mit sich und der Welt. Wenn das Festival im September ein Erfolg wird, soll es im kommenden Jahr eine Fortsetzung geben, das steht schon fest. Das Festival soll übrigens bei jedem Wetter stattfinden. Sie seien in Sachen Bühnentechnik und auf alles vorbereitet, versprechen die Macher.

Vorverkauf

Am Samstag, 16. September, findet das erste Festival The Riel Fäääscht statt. Sieben Bands werden ab 16 Uhr auftreten, laut Organisatoren wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. Der Vorverkauf für das Festival beginnt am Montag, 19. Juni, in Murg im Jugendcafé, bei Reifen Fischer, Kiosk Murhena, "Flamm-Bar" und Pfeiffer-Beck, in Bad Säckingen in der "Mini's Music-Bar" (ehemals "Warteck") oder per E-Mail unter juka57murg@web.de.