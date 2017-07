Murg Murg: Für den SÜDKURIER unterwegs: Brigitte Chymo berichtet über Vereine

Für den SÜDKURIER unterwegs: Brigitte Chymo schätzt den Umgang mit Menschen. Lebensschicksale berühren sie sehr.

Murg (ska) Beherzt, interessiert und neugierig. So geht Brigitte Chymo auch heute noch an die Themen heran und sie ist immer überrascht über die Dinge in die sie Einblick bekommt, was ihr ansonsten wohl verborgen geblieben wäre. Sie hat keine Berührungsängste mit Themen. „Ich finde es spannend, mit Themen in Berührung zu kommen, die mir ansonsten wohl nie begegnet wären“, sagt sie. Seit April 1996 gehört die Murgerin, die sich hinter dem Kürzel „chy“ verbirgt, der Bad Säckinger SÜDKURIER-Lokalredaktion an. Und seit dieser Zeit ist sie in ihrem Heimatort Murg unterwegs und berichtet über die Vereine, deren Veranstaltungen und ein wenig über die Kommunalpolitik.

1996 kam Brigitte Chymo aus Österreich zurück nach Murg, wo ihre Familie zu Hause ist. Sie hat Germanistik studiert und war in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Und darum hielt sie auch in Murg die Augen nach etwas aus, wo sie ihre Talente wieder einbringen konnte. Da kam die Stellenanzeige des SÜDKURIER-Medienhauses gerade recht, das damals auf der Suche, nach freien Mitarbeitern, war. „Mein Bruder hat mir die Anzeige gezeigt und war der Meinung, das wäre doch was für mich“, sagt sie. Sie machte sich auf den Weg nach Bad Säckingen, stellte sich vor und bekam auch gleich die Gelegenheit zu einem Bewerbungsgespräch. „Nach dem Gespräch bin ich bereits mit meinem ersten Auftrag nach Hause“, so Brigitte Chymo weiter. Es war eine Veranstaltung der Grünen damals, mit Marita Höckendorff als Vorsitzende.

Elf Jahre war sie ausschließlich für die Bad Säckinger Lokalredaktion tätig, als sie 2007 im Laufenburger Rathaus im Tourismus- und Kulturamt den Schwerpunkt Kultur übernommen hatte. Doch dem SÜDKURIER blieb sie weiterhin treu und hat keine Mühe mit dem Spagat zwischen der freiberuflichen Tätigkeit und der Festanstellung. „Ich schreibe immer noch gerne und mit sehr viel Herzblut“, erklärt Chymo. Zurückblickend auf die vielen Jahre in diesem Job hat sie durch die Arbeit mit den Vereinen gelernt, welche wichtige soziale Funktion Vereine in einer Gemeinde haben. „Früher hatte ich mich nie für die Gemeindepolitik interessiert“, erzählt sie weiter. „Aber ich habe gemerkt, wie spannend das ist, wie alles auch im Kleinen funktioniert". Immer wieder ist ihr dabei aufgefallen, dass die Leute draußen schimpfen, warum das oder jenes nicht einfach so umgesetzt wird. „Heute weiß ich, dass es dazu einfach gewisse Abläufe braucht“. Auch über die Jubilare in Murg berichtet sie. „Die Menschen und ihre Lebensschicksale haben mich oft berührt“, so Brigitte Chymo. Dieses Wissen, verbunden mit den Emotionen, sieht sie als Horizonterweiterung. In besonderer Erinnerung sind ihr die Reisen in die Murger Partnerstadt Mehun. „Ich mag Frankreich und die Franzosen", sagt sie. "Ich habe ja lange genug dort gelebt". Auch am Kinderumzug während der Fasnacht in Murg, hat sie heute noch eine besondere Freude. „Ich finde es immer noch faszinierend, welchen Aufwand die Lehrer, Eltern und Kinder für die Kostüme und die Requisiten betreiben und das nur für einen Nachmittag“, sagt sie. Heute zehrt sie vom Fundus an Wissen und Erfahrungen. „Was damals war und was inzwischen daraus geworden ist“, so Brigitte Chymo weiter. Da wäre zum Beispiel das Weltlädeli in Murg, damals war es noch im Murger Alten Rathaus untergebracht. „Niemand hat damals für möglich gehalten, wie sich das 'Lädeli' bis heute entwickelt hat“, staunt sie immer wieder.

Unsere Mitarbeiter

