Murg Murg: Armin Brutsche hört als Rektor auf

Zum Ende des Schuljahrs geht der langjährige Rektor Aremin Brutsche in den Ruhestand. Es liegt eine Bewerbung für die Nachfolge vor.

Zum Ende des Schuljahres hört Armin Brutsche (63) als Rektor der Murgtalschule auf und geht in Ruhestand. Seit 1999 leitet er seit fast 20 Jahren die größte Schule der Gemeinde. Wie das Schulamt Lörrach und das Regierungspräsidium Freiburg auf Anfrage unserer Zeitung mitteilten, wurde die Murger Rektorenstelle für das nächste Schuljahr bereits frühzeitig im November ausgeschrieben, es habe eine Bewerbung für die Nachfolge gegen. "Der Vorgang läuft noch und ist noch nicht endgültig entschieden", erklärte ein Sprecher des Regierungspräsidiums zum Stand des Verfahrens.

Nicht nur beruflich ist Brutsche eng mit der Murgtalschule verbunden. Brutsches Urgroßvater Berthold, 1903 bis 1909 Murger Bürgermeister, hatte sich entscheidend für den Neubau des stattlichen Schulgebäudes eingesetzt. Sein Urenkel Armin wurde hier 1961 eingeschult und am 19. Juli 1999 offiziell ins Amt des Rektors eingeführt. Brutsche hatte nach seinem Studium zunächst am Kinderheim Rickenbach und danach an der Laufenburger Hans-Thoma-Schule als Lehrer unterrichtet.

Als Rektor setzte sich Brutsche für den Schwerpunkt Italienisch ein, ab dem Schuljahr 1999/2000 wurde die Sprache in Murg an Grund- und Hauptschulklassen unterrichtet. Das Projekt wurde einer der Hauptprofilpunkte der Schule. Bereits seit 2009 gibt es an der Murgtalschule Schulsozialarbeit, lange vor vielen größeren Schulen in der Nachbarschaft. Dieses Schuljahr startete die Murgtalschule das mit EU-Mitteln geförderte Projekt Lernort Klimaschutz.

Zu schaffen machte der Murgtalschule in den vergangenen Jahren der Geburtenrückgang und der Trend zum Gymnasium. 2013 konnte die Hauptschule erstmals bei der fünften Jahrgangsstufe die zur Bildung einer Regelklasse vorgeschriebene Mindestschülerzahl nicht erreichen. In der Folge kam die mit der Laufenburger Hans-Thoma-Schule angestrebte Gemeinschaftsschule nicht zustande. Ab dem kommenden Schuljahr wird die Murgtalschule deshalb eine reine Grundschule sein. Augenblicklich werden dort rund 240 Schüler von 26 Lehrkräfte unterrichtet.

Über seine Arbeit als Rektor hinaus war und ist Armin Brutsche in vielfältiger Weise für seine Heimatgemeinde engagiert. Von 1994 bis 2011 gehörte er dem Gemeinderat an, in den ihn die Bürger regelmäßig mit der höchsten Stimmenzahl unter allen Kandidaten entsandten, viele Jahre war er erster Bürgermeisterstellvertreter. Seit 2013 bekleidet Brutsche das Präsidentenamt beim SV Blau-weiß Murg.