Murg Modell Eichstetten: Murg informiert sich über das Wohnen und Leben im Alter

Die Bürgergemeinschaft Eich-stetten stellt in Murg ihr Modell zum Leben im Alter vor. Auch Küssaberg gibt Einblick in sein Konzept.

Murg – Wie vom vierten Runden Tisch zum Leben älterer Menschen in Murg Ende Mai beschlossen, fand nun ein intensiver Vortrag von Vertretern der Bürgergemeinschaft Eichstetten statt. Um den Weg der Möglichkeiten für Murg noch zu vervollständigen, kam gleich daran im Anschluss ein Bericht vom jungen Verein der Bürgergemeinschaft Küssaberg. Der Bürgerverein Eichstetten im Kaiserstuhl besteht seit 19 Jahren, die Bürgergemeinschaft Küssaberg seit einem halben Jahr. Welche Konzeption für Murg eine tragfähige Lösung vor Ort bietet, hängt von vielerlei Faktoren ab. Mehr als 20 interessierte Murger und weitere Bürger angrenzender Städte und Gemeinden besuchten den Vortrag, um sich Tipps zum Thema "Leben im Alter" zu holen.

"Nutzen Sie von Anfang an den rechtlichen Beistand aus ihren Reihen", war gleich zu Beginn von Sabine Lais aus Eichstetten gesagt worden. Lais ist von Anfang an in der Kaiserstühler Initiative dabei und neben der Funktion als stellvertretende Vorsitzende auch im Verwaltungsrat des karitativen Vereins. Die juristischen Fallstricke und pflegerischen Detailfragen gelten als "harte Nuss", wie die mit angereiste Rita Sprich betonte. Projekte alleine und Wünsche müssten immer vor ihrer tatsächliche Umsetzung in allen Belangen geprüft werden. Nicht leicht daher gesagt, denn Eichstetten ist als Kommune schuldenfrei. Es seien nicht die Kosten zu betonen, mehr Wert sei auf die Unterstützung in der dörflichen Bevölkerung und den politischen Entscheidungsträgern zu legen. Nur so habe das Motto Alt werden in gewohnter Umgebung zumindest in Eichstetten umgesetzt werden können. "Das Dorf übernimmt den Generationenvertrag", angemessene Wohnformen, unterschwellige Betreuungsangebote, Pflegeunterstützung und Arbeitsplätze im Dorf – Lais konnte aus Erfahrung berichten.

Mit betreutem Wohnen würde allerorts angefangen. Was noch nötig sei für einen lebenswerten Verbleib im Alter im Dorf, dazu haben die Eichstetter ihr "7 Säulen-Modell" entwickelt. Von Seiten der Murger Initiatoren rund um Elisabeth Radloff, aber auch von Bürgermeister Adrian Schmidle und Werner Vökt war zu hören, eine praktische Lösung wie die in Eichstetten, könne auch in Murg Erfolg haben. Das Modell dreht sich um Nachbarschaftshilfe, Tagespflege, Kernzeitbetreuung, Veranstaltungsorganisation, selbstbestimmte Pflegewohngruppe und ein Café Miteinander. Die Eichstettener hatten anfänglich noch auf ein privat finanziertes sogenanntes Investorenmodell für die Immobilien gesetzt. Das scheint durch den Erfahrungsaustausch in Küssaberg vom Tisch zu sein. Dort "ist die Kommune stark mit im Boot", berichtete Heinrich Bährle von der Bürgergemeinschaft Küssaberg. Fast schon ein Erfolgsgarant für die Projekte sei nach Bährles Ansicht, die von der Kommune finanzierte "Querschnittsperson" im Rathaus, eine Ansprechperson für die "Organisation des Lebens im Alter".