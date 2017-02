Mit Alkohol am Steuer erwischt

Anzeige gegen Autofahrer mit 0,6 Promille in Murg.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend stellte die Polizei gegen 20.50 Uhr in der Langmattstraße in Murg bei einem Autofahrer fest, dass dieser sich mit Alkohol ans Steuer gesetzt hatte. Ein erster Test vor Ort bestätigte den Verdacht der Beamten, der Mann war tatsächlich mit zirka 0,6 Promille unterwegs. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige war die Folge.