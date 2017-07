Murg Mehr als 100 Biker am Start: Rothaus-Murgtal-Trophy am kommenden Wochenende

Mehr als 100 Biker am Start: Rothaus-Murgtal-Trophy am kommenden Wochenende

Zum 21. Mal findet an diesem Wochenende das Rothaus-Murgtal-Trophy statt. Am Sonntag starten die Mountainbiker den 26 Kilometer langen Rundkurs, der ein- oder auch zweimal gefahren werden kann. Anmeldungen sind bis Ende der Woche möglich.

Die 21. Rothaus-Murgtal-Trophy startet am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juli. Eröffnet wird die Veranstaltung um 16 Uhr mit einem Gaudi-Lauf, zu dem Vertreter der örtlichen Vereine, der Gemeinde- und Ortsverwaltungen zu Fuß auf den seit letztem Jahr deutlich erweiterten Murgtal-Trail gehen werden. Gleich im Anschluss fällt der Startschuss für die Schüler- und Jugendläufe. Der Abend wir abgerundet durch den Crosslauf, erstmals Wahlweise 5,5 oder elf Kilometer und das Walking-Event.

Am Sonntag starten die Mountainbiker den 26 Kilometer langen Rundkurs, der vom Sportplatz in Niederhof quer durch den Wald bis nach Hottingen und durchs Murgtal wieder zurück zum Start und Ziel führt. Auch hier kann zwischen einer und zwei Runden ausgewählt werden. Start der Hauptrennen ist um 10.30 Uhr. Wie auch in den vergangenen Jahren, starten ab 15 Uhr die Jüngsten zum Cross-Country. Bei diesem Rennen wird erstmals der Murgtal-Trail mit eingebaut, allerdings bei den Jüngsten stark vereinfacht.

Aktuell liegen schon weit über 100 Anmeldungen vor, trotzdem ist eine Online-Anmeldung über die Homepage (www.rsv-niederhof.de) noch bis Ende der Woche möglich. Danach können sich Kurzentschlossene immer noch gegen eine Nachmeldegebühr bis eine Stunde vor dem Start anmelden.

Auch für das leibliche Wohl ist beim Rothaus-Murgtal-Trophy-Rennen wieder gesorgt. Beim Sportplatz erwartet sie ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken, Kaffee und Kuchen. Am Sonntag, nach dem Ende des sportlichen Teils findet eine Verlosung für alle Teilnehmer von Lauf, Walking und Moutainbike statt. Tolle Preise warten auf ihre Gewinner.