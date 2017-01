Murg Maryan Beachwear Group ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Maryan Beachwear Group Murg hat langjährige Mitarbeiter in einer Feierstunde für ihre Betriebszugehörigkeit geehrt. Die Feierstunde war geprägt von persönlichen Worten und unterhaltsamen Anekdoten.

Gebührender Auftakt in das neue Jahr: Die Maryan Beachwear Group aus Murg ehrte bei einem festlichen Abendessen in Zumkellers Schlössle in Laufenburg 16 Jubilare für ihre langjährige Mitarbeit. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Auf stolze 40 Jahre Betriebszugehörigkeit kann Inge Braun zurückblicken. Des Weiteren wurde Priska Böhler für 35 Jahre im Unternehmen ausgezeichnet. Die Ehrung für 30 Jahre erhielt Anita Zito sowie für 25 Jahre Santa Cangialosi und Jutta Jehle. Stefan Malzacher hält dem Bademodenspezialisten aus Murg seit 20 Jahren die Treue. Sieglinde Biller, Trudel Koch, Katja Prinzivalli und Lydia Schneider unterstützen die Maryan Beachwear Group bereits seit 15 Jahren. Thomas Fischer, Michaela Kernwein, Ana Lorusso, Brygida Odörfer, Franziska Stanzu und Simone Wegscheider konnten arbeiten seit zehn Jahren für das Unternehmen.

Mit persönlichen Worten zum Werdegang und unterhaltenden Anekdoten aus den vielen gemeinsamen Jahren ehrten Maryan, Maya und Thomas Mehlhorn die Jubilare. Sie bedankten sich bei den Mitarbeitern für die langjährige Zusammenarbeit. In Zeiten stetigen Wandels seien jahrzehntelange Betriebszugehörigkeit besonders wertvoll und Ausdruck für die lebendige Firmenkultur des Familienunternehmens, welches erst im September 2016 sein 70-jähriges Bestehen feiern durfte, heißt es in der Pressemitteilung.