Murg / Niederhof Marco Küpfer aus Niederhof schwimmt zum Erfolg

Marco Küpfer aus Niederhof hat erfolgreich bei den Special Olympics in Karlsruhe teilgenommen. Schwimmen war schon immer die große Leidenschaft des 22-Jährigen. Seit der junge Mann mit Down-Syndrom mit dem Verein Special Olympics Hochrhein trainiert, ist er auch bei Wettkämpfen erfolgreich.

Niederhof kann sich freuen. Mit Marco Küpfer haben die Niederhofer einen erfolgreichen Special-Olympics-Teilnehmer in ihrer Mitte. Bei den Special Olympics in Hannover holte er im Schwimmen den 3. und 7. Platz. Doch nicht nur durch seine sportlichen Erfolge beeindruckt Marco Küpfer. Der junge Mann mit dem Down-Syndrom hat auch menschlich eine sehr positive Ausstrahlung und eine unbändige Lebensfreude.

Bereits im Alter von knapp drei Jahren erlernte der 22-Jährige sehr früh durch seine Mutter Michaela das Schwimmen. Im Laufe der Jahre wurde er ein begeisterter Schwimmer. Vor vier Jahren schließlich wurden Marco Küpfer und seine Eltern in der Heinrich-Rösch-Schule, die Marco damals besuchte, auf den Förderverein Special Olympics Hochrhein aufmerksam. "Ohne die Schule wären wir gar nicht auf den Verein aufmerksam geworden, bei uns in der Umgebung gibt es kein solches Angebot", sagt Michaela Küpfer. Marco Küpfer schloss sich dem Verein an und wurde nun durch ein intensives Training gefördert. Bald schon ging er zu ersten Wettkämpfen.

Der bisherige Höhepunkt für Marco war die Teilnahme an den Special Olympics in Hannover, die vom 6. bis 10. Juni 2016 stattfanden. An diesen nationalen Spielen für Menschen mit geistiger Behinderung nahmen rund 4800 Athleten teil, sie gingen in 18 Sportarten an den Start. Unter diesen Sportlern war auch Marco Küpfer aus Niederhof. Zusammen mit 30 weiteren Sportlern aus seiner Gruppe nahm er bei Schwimm-Wettkämpfen teil und belegte über die 25 Meter Freistil (AK 22) den hervorragenden 3. Platz und über die 50 Meter Freistil (AK 22) den 7. Platz.

Die Familie ist begeistert von dem Verein. "Wir verdanken dem Verein viel", sagen Marcos Eltern. "Es ist faszinierend, was alles geleistet wird. Ohne den Idealismus des Vorstandes und den Einsatz der Eltern würde das nicht funktionieren." Und Roger Küpfer sieht auch ganz klar den Unterschied von den Special Olympics zu einem "normalen" Sportverein: "Im herkömmlichen Sportverein geht es ums Gewinnen. Bei den Special Olympics hingegen ums Dabei-Sein. Da sieht man beispielsweise ein blindes kleines Mädchen beim Kugelstoßen. Oder einen Schwimmer, der weit abgeschlagen hinter den anderen Teilnehmern auch noch aufs Ziel zu schwimmt und heftiges Klatschen und Zurufe zum Ansporn bekommt, bis er das Ziel erreicht. Kurz gesagt – hier ist dabei sein alles."

Ein Höhepunkt im neuen Jahr wird für Marco Küpfer im Mai die baden-württembergische Meisterschaft in Offenburg sein. Dort kann er sich für die nationalen Spiele qualifizieren, die 2018 stattfinden. Freude macht es Marco und seiner Familie auch, dass sie an den Anlässen, an denen er teilnimmt, immer wieder namhafte Sportler treffen, die sich auch für die Special Olympics stark machen. Wie beispielsweise der ehemalige Fußballspieler Marco Bode, der Skirennläufer Felix Neureuther und vor allem interessant für die Küpfers, die Schwimmerin Britta Steffen.

Neben seinem geliebten Sport und dem damit verbundenen regelmäßigen Training arbeitet Marco seit anderthalb Jahren im Cafe Zwischen in Bad Säckingen, das von der Caritas getragen wird. Im zweiten Lehrjahr lernt er alles über die Gastronomie, ist begeistert von der Küchenarbeit und vom Service. "Wir sind ein klasse Team", freut er sich. "Aber Putzen ist langweilig", meint er schelmisch lachend. Den Blockunterricht besucht er in Gurtweil, wo er ebenfalls bestens integriert ist.

Zur Person

Marco Küpfer wurde am 23. Februar 1994 geboren. Er wuchs mit seinem jüngeren Bruder in Niederhof auf und besuchte hier auch den Kindergarten. Später wechselte er in die Förderschule Sonnhalde Görwihl. Ab der 11. Klasse besuchte er die Heinrich-Rösch-Schule in Waldshut-Tiengen und macht im Café Zwischen in Bad Säckingen eine Gastronomie Ausbildung. Seine Hobbies sind Schwimmen und Radfahren.

"Selbstwertgefühl und Anerkennung"

Wie Menschen mit geistiger Behinderung Sport treiben können

Bruno Schneider, Vorsitzender des Fördervereins Special Olympics Hochrhein und Trainer, spricht über die Bedeutung von Sport für Menschen mit geistiger Behinderung.

Herr Schneider, wie kam es zur Gründung des Fördervereins?

Der Grundstein wurde auf Anregung und Wunsch von Eltern und Lehrern der Carl-Heinrich- Rösch Schule Waldshut-Tiengen am 17. Juli 2007 gelegt. Eine treibende Kraft war der ehemalige Rektor der Carl-Heinrich-Rösch-Schule. Er erkannte schon in frühen Jahren die Wichtigkeit von Sport und Integration bei Menschen mit einer geistigen Behinderung. Nach seiner Pensionierung setzte er sich weiter ein, dies zu fördern und zu begleiten. Wir verdanken ihm sehr viel.

Was war für Sie persönlich der Grund, den Verein zu gründen und sich bis heute federführend darin zu engagieren?

Die Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung im Sachen Sport. Somit bleiben sie körperlich fit und es gibt ihnen mehr Selbstwertgefühl und Anerkennung. Sie werden in ihrer Umgebung anders wahrgenommen.

Sie sind seit vier Jahren der Trainer von Marco Küpfer. Was schätzen Sie an ihm?

Marco nimmt mit öffentlichen Verkehrsmitteln den weiten Weg auf sich, um ins Training zu kommen. Er trainiert toll mit und ist auch immer zu Späßen aufgelegt.

Was schätzen Sie an den Unified Sports?

Ein großes Anliegen sind für uns Integration und Inklusion. In diesem Bereich sind wir mit unseren Unified Partnern (Sportler ohne Behinderung) auf dem besten Wege. Sie trainieren das ganze Jahr über miteinander und lernen gegenseitig voneinander. Der Umgang untereinander ist herzlich, und alle freuen sich, wenn sie sich wieder sehen und zusammen trainieren können. Ich bin sehr stolz auf unsere Unified Sportler.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Es wäre toll wenn sich noch mehr Menschen dafür interessieren würden, was Menschen mit geistiger Behinderungen alles leisten können. (hak)