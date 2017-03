Murg Männergesangsverein Murg hofft auf neue Sänger und Sängerinnen

Der Männergesangverein blickt nach einem schwierigen Vereinsjahr guten Mutes in die Zukunft.

Murg (chy) Nach einem schwierigen Vereinsjahr blickt der Männergesangverein guten Mutes in die Zukunft. Horst Arzner löste bei der Mitgliederversammlung Heinz Werner Probst als Kassierer ab, und Walter Lauber ist nach einer Pause als Vorsitzender auch wieder zur Stelle. Vordringlichste Aufgabe des gesamten Vereins in 2017 ist die Werbung neuer Sänger.

Das Jahr eins nach dem erfolgreichen Jubiläumsjahr hatte für den Männergesangverein Hänner gut begonnen. Im späteren Frühjahr musste dann aber umorganisiert werden. Vorsitzender Walter Lauber ließ sich aus privaten Gründen freistellen, so dass der stellvertretende Vorsitzende Hubert Gerspach die Vereinsführung übernahm. „Gut gemacht“, lobte Walter Lauber, zwischenzeitlich wieder im Amt, bei der Mitgliederversammlung seinen Stellvertreter.

Ein Lob, das letztlich aber allen Sängerkollegen galt. Den um das Herbstfest abwickeln zu können, packten alle mit an. So wurde der Abend ein voller Erfolg. „Wir konnten zeigen, was wir bei Kurt Joachim Huber an Liedern alles gelernt haben“, würdigte Hubert Gerspach das Engagement des Chorleiters.

Erschwerend für den Verein kam 2016 hinzu, dass der neugewählte Kassierer Heinz Werner Probst sein Amt unterm Jahr wieder abgab. Schriftführer Matthias Rock sprang kurzerhand ein und konnte diesen Posten bei Mitgliederversammlung an den neugewählten Kassierer Horst Arzner weitergeben.

Trotz aller Schwierigkeiten trat der Männergesangverein bei Maisingen an, brachte zum 1. Advent vor Gabrielas Blumenecke ein Ständchen, machte beim Seniorennachmittag der Gemeinde Murg mit und umrahmte die Weihnachtsmesse am Ersten Weihnachtsfeiertag musikalisch. Der stellvertretende Vorsitzende Hubert Gerspach sprach vom neuen Vereinsjahr als einem „Umbruchjahr“. Da die Zahl der Sänger weiter abnimmt, will der Verein alle Kräfte mobilisieren, um neue Stimmen zu gewinnen. Auch Frauenstimmen stehen dann zur Debatte. Schon jetzt sind drei Frauen mit dabei, wenn der Männergesangverein Hänner Auftritte mit dem Gemischen Chor Albbruck bestreitet. Der Vorstand ehrte treue Mitglieder: 45 aktive Jhre liegen hinter Karl Zaucker, seit 25 Jahren ist Peter Wycisk mit dabei und 15 Jahre Günter Rudigier. Der Vorstand verabschiedete außerdem den Kurt Huber, der 1949 dem Chor beigetreten war.

sucht neue Sänger und Sängerinnen, Telefon 07763/66 49.