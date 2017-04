Oberhof Luke Jackson singt im Café "Verkehrt"

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit gibt der junge Engländer in dem Musik-Club in Murg-Oberhof ein Konzert.

Zum zweiten Male innerhalb nicht einmal eines dreiviertel Jahres ist der junge englische Singer/Songwriter Luke Jackson im Café "Verkehrt" zu hören. Im Juli 2016 kam er im Rahmen der "Stimmen on Tour" zusammen mit der Estin Maarja Nuut und und dem Nordiren Ciaran Lavery nach Oberhof. Jeder der drei jungen Musiker spielte damals ein eigenes 45-minütiges Set. "Jackson geht völlig in der Musik auf. Ein perfektes Einverständnis zum Bassisten ließ die beiden zu einer musikalischen Bombe werden, die auf der Bühne explodierte und das Publikum im Café mit sich riss", schrieb damals unsere Zeitung über den Auftritt von Jackson zusammen mit dem Bassisten Andy Sharps. Café-Betreiber Peter Maier wollte diesen Künstler unbedingt nochmals auf seiner Bühne sehen – dieses Mal mit einem abendfüllenden Gig. Am Samstag, 15. April, ist es so weit und die warme, vibratoreiche Stimme des jungen Mannes aus Canterbury wird nochmals im Café "Verkehrt" zu hören sein. Derzeit tourt Jackson durch die Niederlande und Norddeutschland. Für den Auftritt im Café "Verkehrt" macht er extra einen Abstecher in den äußersten Süden Deutschlands. Luke Jackson im Café "Verkehrt" in Oberhof am Samstag, 15. April, 20.30 Uhr. Karten im Vorverkauf für 12 und an der Abendkasse für 14 Euro.