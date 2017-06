Murg Letzter Wochenmarkt in Murg: Ein Abschied mit Wehmut und Unverständnis

Zum letzten Mal gab es am Donnerstag den Wochenmarkt auf der Murger Mitte. Nur noch drei Marktbeschicker hatten diesen in den vergangenen Monaten noch betrieben. Doch auch ihnen ist inzwischen die Kundenfrequenz zu gering geworden. Warum dem Markt die Kunden ausgingen – eine wirkliche Erklärung hatte niemand

Murg – Der Murger Wochenmarkt ist Geschichte: Mit einer kleinen Feier ließen die drei verbliebenen Marktbeschicker am Donnerstag gemeinsam mit Bürgermeister Adrian Schmidle die Ära ausklingen. Groß war die Wehmut, aber auch das Unverständnis, dass die Murger Markt-Tradition nun nach 22 Jahren ihr Ende fand. Letztlich war es vor allem der Mangel an Kundschaft, der dazu führte, dass die Händler sich einhellig zum Aufhören entschieden. Doch eine Erklärung für die Gründe, konnte letztlich niemand finden.

Am schwersten fiel Ingrid Kaiser der Abschied vom Murger Wochenmarkt. Mit ihrem Stand, an dem sie Fleisch, Wurst und Getreideprodukte vom Kaiserhof auf dem Dachsberg verkaufte, war sie von Beginn an in Murg mit dabei. Alle Höhen und Tiefen, die Standortverlegungen und die daraus resultierenden Folgen hat sie hautnah miterlebt: "Dass jetzt Schluss ist, berührt mich sehr. Es ist einfach schade und traurig für die Stammkundschaft. Aber es nützt ja nichts", meinte sie. Seit fünf Jahren sei der Markt auf dem Platz neben dem Murger Weltlädeli gewesen. Und nach einem zwischenzeitlichen Hoch seien die Kundenzahlen im Lauf der Zeit massiv zurück gegangen.

Schon seit Längerem hätten die Händler daher diskutiert: "Wir haben die Entscheidung lange herausgezögert", so Ingrid Kaiser. Aber am Ende haben sich alle drei gemeinsam zum Aufhören entschieden. "Keine Sorge, die Arbeit wird uns trotzdem nicht ausgehen", sagt sie. Bereits heute ist sie wieder auf dem Markt in Laufenburg mit von der Partie, und morgen geht es in Lauchringen weiter.

Leicht gefallen ist die Entscheidung auch Gerlinde Einenkel nicht. Sie war zwar "nur" zwei Jahre in Murg dabei, wie sie sagt. Auch betreibe sie das Marktgeschäft eher als Hobby. "Aber ich fand es einfach schön hier. Es hatte eine familiäre Atmosphäre." Die drei Marktbeschicker hätten sich gut verstanden, und der benachbarte Weltladen habe sie stets mit Kaffee versorgt.

Nur eben Kunden seien immer mehr zur Mangelware geworden – ein Umstand, den Bio-Landwirt Martin Werner nicht nachvollziehen kann. "Murg ist doch in Sachen ökologische Projekte so weit vorn", so seine Einschätzung. Allein was die Initiative Murg im Wandel angestoßen habe, sei beispielhaft und zeige, dass in der Gemeinde einiges Potenzial vorhanden sei. "Nur den örtlichen Markt nutzt niemand", so Werner. Diesen "Zwiespalt zwischen Anspruch und Realität" könne er nicht verstehen. Bei ihm habe es letztlich schon vor geraumer Zeit dazu geführt, dass er nur noch alle zwei Wochen dabei war. Die Anfahrt von Riedern am Wald habe sich kaum noch gelohnt.

Bürgermeister Adrian Schmidle musste die Erklärung schuldig bleiben: "Wir haben vieles probiert und versucht, die Leute zu sensibilisieren. Dass sie trotzdem nicht auf dem Wochenmarkt eingekauft haben – wir wissen nicht, woran es lag." Scheinbar haben sich die Zeiten und das Einkaufsverhalten der Menschen grundlegend geändert. Er bedauere es ebenfalls sehr, dass das Kapitel Murger Wochenmarkt nun nach mehr als zwei Jahrzehnten abgeschlossen sei. Aber er zeigte auch Verständnis, dass die Standbetreiber ihr Angebot schon allein aus wirtschaftlichen Gründen nicht aufrechterhalten könnten, wenn dieses gar nicht angenommen werden.

Das Ende der Murger Wochenmärkte wurde dann aber doch noch standesgemäß gefeiert. Bei geradezu kaiserlichem Wetter kamen deutlich mehr Besucher als es die Händler gewohnt waren, um sich persönlich zu verabschieden.