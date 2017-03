Murg Klimaschutzmanager soll sich amortisieren

Im September will Maximilian Rüttinger für alle kommunalen Gebäude in Murg einen Energiebericht vorlegen. Denkmalschutz verhindert Photovoltaik-Anlage auf Murgtalschule.

Im September will der Murger Klimaschutzmanager Maximilian Rüttinger den Energiebericht für die kommunalen Gebäude vorlegen. Wie Rüttinger am Montag im Gemeinderat in seinem ersten Tätigkeitsbericht erklärte, sollen dann für jedes gemeindeeigene Gebäude Kennzahlen über Verbrauch, Einsparpotential und bereits getätigte Einsparungen vorliegen. Seit September 2016 gibt es in der Gemeindeverwaltung die Stelle eines Klimaschutzmanagers.

Für die Gemeinde bedeute Rüttingers Arbeit einen bezifferbaren finanziellen Vorteil, betonte Bürgermeister Adrian Schmidle: Der Klimaschutzmanager amortisiere seine eigene Stelle allein schon durch die durch seine Tätigkeit bewirkten Einsparungen im Energiebereich. SPD-Gemeinderat Georg Kirschbaum verlangte, dies der Öffentlichkeit stärker zu verdeutlichen und beispielsweise zum Jahresende eine Kosten-Nutzen-Rechnung vorzulegen.

Denkmalschutz gegen PV-Anlage

Bei einem besonders augenfälligen Projekt legte das Denkmalamt sein Veto ein. Die von Rüttinger vorgeschlagene Photovoltaikanlage auf dem Dach der Murgtalschule sei aus Denkmalschutzgründen abgelehnt worden, sagte der Bürgermeister. "Jetzt suchen wir nach einer Alternative."

Auch das geplante Baugebiet Auf Leim hat den Klimaschutzmanager bereits beschäftigt. Die Gemeinde will hier ein Wohngebiet mit hohen ökologischen Standards. Die rund 60 Gebäude sollen eine zentrale Wärmeversorgung erhalten. Hierüber seien bereits Gespräche mit den Energieversorgern Badenova, Energiedienst und Stadtwerke Bad Säckignen geführt worden, berichtete Rüttinger. Zwei der drei Energieversorger hätten auch bereits ein Konzept zur Versorgung des Wohngebiets vorgelegt.

An der Murgtalschule führt Rüttinger sein Projekt "Lernort Klimaschutz" fort. Zunächst sollen die Schüler dort für den Klimaschutz sensibilisiert und später auch Kurse für Erwachsene angeboten werden. Die Gemeinde erhält für die Durchführung einen Zuschuss in Höhe von 100 000 Euro aus EU-Mitteln, die über das Land ausgeschüttet werden. Bestandteil des Projekts ist auch das Pflanzen von

Rüttingers Tätigkeitsspektrum umfasst auch die Beratung von Bürgern. Im Amtsblatt veröffentlicht er eine monatliche Kolumne zu Energiefragen zu sensibilisieren. Eng arbeitet der Klimaschutzmanager auch mit der Initiative Murg im Wandel zusammen.