Murg Kindertschättermusik und Monsterplatzkonzert stimmen in Murg auf Fasnacht ein

Es war ein buntes Fasnachtstreiben in Murg: Kleine Narren konnten sich bei der Kindertschättermusik am Donnerstag austoben. Beim lautstarken Monsterplatzkonzert auf der Murger Mitte mit sechs Guggenformationen war auch etwas für die Erwachsenen dabei.

Buntes Narrentreiben herrschte am Donnerstag in Murg. Erst polterte die Kindertschättermusik lautstark durch den Ort, im Anschluss daran veranstaltete die Murger Gugge-Brass-Band ein großes „Monsterplatzkonzert“ auf der Murger Mitte. Durch das Programm führte an dem Abend Rene Flohr, Mitglied der Gugge Brass Band. Das Publikum konnte es sich an Wurstständen und einer Cocktail-Bar gutgehen lassen. Den Anfang machte die „Gugge Brass Band“ aus Murg selbst. Die im Jahre 1980 gegründete Guggenmusik in den orange-schwarz-farbenen Kostümen brachte rockigen Blechsound auf die Bühne. Zwischendurch erklärte Moderator Rene Flohr, woher der Begriff „Guggenmusik“ eigentlich stamme. Das Wort „Gugge“ sei das alemannische Wort für „Tüte“. „Die Tüten waren die ersten Masken, die man sich aufzog, um den Winter mit Lärm zu vertreiben“, beschrieb Flohr den Brauch der Guggenmusik.

Die zweite auftretende Guggenmusik war das „Sumpfernie-Orchester“ aus Öflingen, welches die älteste Guggenmusik des Abends darstellte. 1971 gegründet, trat die reine Männergruppe mit edlen Fracks, Zylindern und lustigen weißen Brillen auf. Zu ihrem Repertoire gehörten Songs der 70er und 80er Jahre. Danach kamen die Guggeheimer Betzitlüter aus Tiengen. 1977 gegründet zeigte die große Truppe an dem Abend in pink-blauen Federkostümen ihr fasnächtliches Können.

Weiter ging es mit den „Bäse-Ries-Fäger Harpolingen“, die sich 1986 gegründet haben. In ihren gelben Kostümen erinnerten die Musiker an Hühner, die aus ihrem Stall entflohen waren. Die vorletzte Gruppe war das „Fröscheloch-Echo“, gegründet 1988, aus Niederhof. Mit quietschgrünen Fröschen auf den Kostümen repräsentierte die große Gruppe vor allem Pop-Songs.

Das große Finale zelebrierten die 2010 gegründeten „Gasseschlurbäre“ aus Bad Säckingen. Nach ihrem großen Auftritt neigte sich der rockige Abend dem Ende zu und das Publikum war eingeladen, den Abend auf der Murger Mitte ausklingen zu lassen.

