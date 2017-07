Murg Kiga-Neubau auf dem Areal "In der Mühle" geht in Vorplanung

Kiga-Neubau auf dem Areal "In der Mühle" geht in Vorplanung

Architekt Preiser übernimmt Konzeption der Kindertagesstätte in Murg. Der Baubeginn ist für Ende 2018 geplant.

Der Gemeinderat Murg beschloss einstimmig die Beauftragung des Architekturbüros Preiser als Planer für den Neubau einer Kindertagesstätte auf dem Areal "In der Mühle" in Murg. Die Planung soll umgehend in Angriff genommen werden, denn die Schaffung von neuen Kindergarten- und Krippenplätzen ist dringend notwendig. Der Baubeginn soll Ende 2018 sein.

Für die Vorplanung hat die Gemeinde im Haushalt 25 000 Euro bereitgestellt. Der Gemeinderat musste beschließen, ob das von der Verwaltung kontaktierte Architekturbüro Preiser die Vorplanung durchführen soll, oder ob die Vergabe durch Wettbewerb erfolgt. Ernesto Preiser stellte sich und sein Architekturbüro dem Gemeinderat vor. Er konnte mit beachtlichen Referenzobjekten, vor allem im kommunalen Bereich, seine Erfahrung unter Beweis stellen. Derzeit baut er in Laufenburg die Kita Rappenstein und war dort ebenfalls Planer des Feuerwehrgerätehauses.

Gemeinderat Otto Frommherz zeigte sich stark beeindruckt von den Bildern und Referenzen. Roland Baumgartner plädierte aufgrund der Erfahrung und Referenzen für eine Beauftragung von Preiser. Bürgermeister Adrian Schmidle gab die Erfahrung seiner Bürgermeister-Kollegen wieder, die bereits mit diesem Architekten kommunale Projekte realisiert und ihm bestätigt haben, dass auch die Kosten im Rahmen blieben. Ein weiteres wichtiges Argument für eine direkte Beauftragung des Architekten war die Feststellung, dass ein Wettbewerb oder eine Ausschreibung etwa ein halbes Jahr Verzögerung mit sich bringen würde, Zeit, die man jedoch wegen der Dringlichkeit des Vorhabens nicht hat.

Das Bauprojekt wird den Architekten vor einige Herausforderungen stellen, da das Grundstück lang und schmal ist. Die Tendenz geht in Richtung eines zweistöckigen Gebäudes. Die Vorplanung soll bis Ende 2017 abgeschlossen sein. Im Frühjahr sollen die Entwurfsplanung und der Bauantrag erfolgen. Anschließend die Ausschreibungen und Ende 2018 Baubeginn. Bauherren und Architekt wollen darauf achten, dass zwischen Ausschreibung und Ausführung genügend Zeit liegt, damit die Handwerker genügend Vorlaufzeit haben und entsprechend mehr Betriebe an der Ausschreibung teilnehmen.