Oberhof Karsten Grohacke überzeugt mit Poetry Slam im Oberhofer Café Verkehrt

Mit reichlich Witz und Charme lässt der Künstler das Jahr Revue passieren. Ob Böhmermann, Brexit oder Brangelina: Alles Wichtige aus 2016 wird noch einmal durch den Kakao gezogen.

„Der Poetry Slam ist keine eigene Gattung. Er lebt von einem selbstverfassten Text und dessen Autor, der ihn auf der Bühne vorträgt.“ Mit diesen Worten beschrieb Karsten Grohacke am Donnerstagabend in Oberhof seinen Auftritt im Café Verkehrt. Der Poetry Slammer und Buchautor repräsentierte an diesem Abend vor zahlreich erschienenen Zuhören Teile aus seinem Repertoire. Seine Kollegin Sylvie le Bonheur musste krankheitsbedingt ihren Auftritt absagen, weshalb Grohacke den Abend alleine gestaltete.

Mit einem Jahresrückblick ließ Grohacke das Jahr 2016 Revue passieren. Die Zuhörer entschieden die Reihenfolge der Monate per Losziehen. Gestartet wurde mit dem April. „Ob auswendig vorgetragen, abgelesen oder in diesem Moment entwickelt, ist beim Poetry Slam egal“, kündigte Grohacke sein erstes Werk an; einen belustigenden Text zu Aufklebern auf der Heckscheibe von Autos.

Der Januar war von der Flüchtlingsdiskussion nach den Silvestervorfällen in Köln geprägt. Dazu präsentierte Grohacke einen Text zur Glaubensfreiheit aus der Sicht eines Veganers, womit er Integrationsprobleme ansprach. Im folgenden Februar trug Grohacke eine ironische Geschichte von Ballonfahrer Jean und dem deutschem Piloten Horst vor.

Im März folgte dann die Böhmermann-Affäre und die AfD wurde in Sachsen-Anhalt mit 24 Prozent Stimmenanteil in den Landtag gewählt. Der Text „Relativer Rassismus“ schloss sich hier an. Grohacke nahm die Argumentation „Ich bin ja kein Nazi, aber...“ aufs Korn und sprach sich gegen Vorurteile aus. Im Dezember bezog sich Grohacke auf das näher rückende Silvester. Sein Text „Gemeinsamkeiten von Silvester und LSD“ übte Kritik an Neujahresvorsätzen. Im Oktober bekam Bob Dylan den Literaturnobelpreis verliehen. Dazu präsentierte Grohacke den Text: „Es kommt immer darauf an, was man daraus macht“, mit dem er Kritik an einer vermeintlich „besseren Welt“ im Was-wäre-wenn-Stil übte.

Es folgte der Monat September und mit ihm die Trennung des Promipaares „Brangelina“. Grohackes Werk „Staubsaugen“ war eine sarkastische Darstellung des Alltäglichen und zeigte, wie es halt so sei in Beziehungen. Im Juli gab es das München-Attentat. Hierzu hatte Grohacke einen stilistisch eher wachrüttelnden Text dabei. Er übte Kritik an der allgegenwärtigen Angst, die geschürt wird. „Mitten im Paradies fließt plötzlich wieder Blut“, ist eine ausdrucksstarke Zeile aus Grohackes Text, welcher auch einen Appell an den Realitätsbezug darstellte. Mit „Revolutionsmärchen“ im November kritisierte Grohacke Kapitalismus und Marxismus, gezeigt an der „tierischen Revolution“ des „JG Marder“. Im Juni war das Brexit-Votum. Hierzu parodierte Grohacke einen Edgar-Wallace-Film. Der Monat Mai ist der Geburtsmonat von Grohacke. Sein „egozentrischer Text“ handelte von einer „nicht anerkannten Behindertengruppe“, mit der Grohacke auf seine Größe anspielte.