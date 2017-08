Murg Jugendabteilung des SV Niederhof sucht dringend Trainer

Die Jugendabteilung des SV Niederhof ist in allen Altersklassen gut aufgestellt, vor allem die neue Mädchenmannschaft entwickelt sich gut. Allerdings braucht der Verein dringend Unterstützung durch Trainer. Was bei der Jugend neu ist, erfahren Sie hier.

Niederhof (jel) Die Jugendabteilung des Sportvereins (SV) Niederhof blickte am Freitag bei ihrer Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Gleich zwei Mal brachten die Nachwuchskicker den Meistertitel nach Niederhof. Auch das Projekt „Mädchenmannschaft“ entwickelte sich bis bislang gut. Mit der zunehmenden Arbeit, fehlt es jedoch auch an Trainerposten, die laut dem Vorstand dringend besetzt werden müssen.

Besonders positiv fallen die Berichte über die Entwicklungen in den einzelnen Jugendmannschaften aus. Von den Bambinis bis hin zur C-Jugend entwickelten sich die Kinder und Jugendlichen positiv. „Wir waren in der vergangenen Saison durchgängig besetzt“, sagte Frank Eckert, Vorsitzender der Jugendabteilung. Besonders die Bambinis und die F-Jugend entwickelten zunehmend Spaß an der Sportart. Die neugegründete C-Jugend des Vereins ergatterte ebenso wie die E2-Jugend gleich den Meistertitel.

Auch das Projekt „Mädchenmannschaft“ wurde vergangenes Vereinsjahr gefördert. Mittlerweile besteht die Mannschaft aus 20 Spielerinnen, die laut Angaben von Trainer Julius Langer zu Beginn noch keinerlei Fußballerfahrungen gesammelt hatten. „Die Mädchen sind permanent im Training und haben Spaß an dem Ganzen. Im Moment ist das eine permanente One-Man-Show, die ich alleine nicht durchführen kann“, so Langer. Laut Julius Langer bedarf es einer Trainerin, die die jungen Fußballerinen aktiv trainiert. Der Vorsitzende Frank Kaiser nannte zusätzlich einen Trainermangel für den Bereich der B-Jugend. „Es wäre super, wenn wir jemand für diese beiden Bereiche finden würden“, sagte Kaiser.

Bei den Vorstandswahlen kam es zu einigen Veränderungen. Frank Eckert bleibt Jugendleiter, auch Yvonne Richter behält ihren Posten als Kassiererin und Tina Zurnieden als Schriftführen. Den Spielbetrieb übernehmen jedoch ab sofort Thomas Butowski und Jonas Langendorf. Für das Eventmanagement sorgen Claudia Sangermano und Marcello Disca. Der Jugendausschuss der Jugendabteilung setzt sich aus Noah Langendorf, Julius Geiser und Leon Eckert zusammen. Für den Schriftverkehr ist künftig weiterhin Manuel Kaiser zuständig. Sandra Duffner übernimmt den „besonderen Posten“.

Ehrungen

An der Hauptversammlung wurden zahlreiche Mitglieder für ihre engagierte Mitarbeit geehrt. Thomas Duffner, der die Jugendabteilung verlässt, wurde vom Vorstand verabschiedet. Auch Walter Langendorf und Uwe Kammerer sind künftig keine aktiven Vorstandschaftsmitglieder und erhielten im Rahmen ihres Abschieds einen Geschenkkorb überreicht. Für eine gute Zusammenarbeit erhielt der gesamte Vorstand des SV Niederhof eine kleine Aufmerksamkeit.