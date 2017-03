Murg Jubiläum fordert Mitglieder des Murger Harmonika-Orchesters

Anstrengendes Jahr für das Harmonika-Orchester Murg. Vorstandsspitze mit Marita Engelmann und Angelika Cornu wird bei Wahlen bestätigt.

Ein anstrengendes, aber schönes Vereinsjahr liegt hinter dem Harmonika-Orchester Murg. 2016 feierte der Verein sein 75-jähriges Bestehen. Bei den Neuwahlen bestätigten Mitglieder in der Hauptversammlung den Vorstand mit Marita Engelmann und Angelika Cornu an der Spitze. Bernd Schmid bleibt Kassierer und Klaus Ullmann Notenwart. Als Schriftführerin löste Silvia Schäuble ihre Vorgängerin Edith Bäumle ab. Stefanie Cornu übergab ihr Amt als Jugendleiterin an Silvia Calabrese. Beisitzer sind Monika Sobierski. Dagmar Baumbach, Walter Hollatz und Edith Bäumle.

Ein Komitee hatte sich dem Jubiläumsjahr angenommen. „Ihr habt ganz tolle Arbeit geleistet“, lobte Vorsitzende Marita Engelmann den Einsatz dieses Teams. Gefeiert wurde an einem Wochenende im April mit Festbankett und Konzert. So stand nicht nur organisatorisch viel auf der Aufgabenliste, sondern auch musikalisch. Ein Projektorchester führte die Aktiven und ehemalige Spieler zusammen. „Ein rundum gelungene Sache“, freute sich Dirigentin Martina Vitacca im Rückblick auf dieses ganz besondere Jubiläumskonzert. Auch das Herbstkonzert trug im Jubiläumsjahr eine besondere Note. „Das hat sehr gut geklappt“, lobte die Dirigentin das Zusammenspiel der beiden Orchester HO Murg und HO Klettgau in Murg wie auch anschließend in Erzingen.

Martina Vitacca würdigte die Leistung der Murger Harmonikaspieler im Jubiläumsjahr umso mehr, als das Orchester mit zurzeit 13 Aktiven klein, aber fein ist. Diese kleine Besetzung koste viel Kraft, weil es auf jeden einzelnen ankomme, meinte die Dirigentin und ergänzte mit Blick auf die Proben: „Jeder von Euch nimmt es ernst.“ Die 13 Aktiven erreichten bei 51 Proben einen Durchschnitt von 84 Prozent. Einer der Aktiven, Thomas Lüthy, schaffte sogar 100 Prozent. Bei der Jugend kamen Marie Baumbach und Svenja Gerspach auf 100 Prozent.

Zusätzlich zum Jubiläum absolvierte das Orchester Auftritte in der Region, lud zur offenen Probe in die Murger Mitte ein und sorgte für die Mehlsuppe am "ersten Faißen". Bei der offenen Probe spielte zum ersten Mal die Jugend des HO mit, da im Jubiläumsjahr auf ein Vorspiel verzichtet wurde. Den Seniorennachmittag der Gemeinde Murg gestaltete das Oldie-Orchester mit.

Die Grüße der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Adrian Schmidle. „Ihr tragt dazu bei, dass das Gemeinwohl lebt“, würdigte Schmidle die Aktivitäten des Vereins.



Der Verein

Das Harmonika-Orchester Murg kam als "Harmonika-Spielring" im Jahr 1941 zum ersten Mal zusammen. Das Aktivorchester hat 13 Musikerinnen und Musiker. In der Jugend sind fünf Jungen und Mädchen in Ausbildung. Das Oldie-Orchester mit Dirigent Roland Fluri hat zwölf Spieler. Vorsitzende sind Angelika Cornu und Marita Engelmann. Dirigentin ist Martina Vitacca. Infos unter Telelefon 07763/209 76.