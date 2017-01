Murg Jochen Bury ist neuer Chef im Bauamt

Die Runde der Amtsleiter im Rathaus Murg ist wieder komplett. Bürgermeister Adrian Schmidle stellte am Mittwoch Jochen Bury als neuen Bauamtsleiter vor. Der 41-jährige Diplom-Ingenieur (FH) aus Eichstetten am Kaiserstuhl ist Nachfolger von Wolfgang Vögtle, der im Mai nach fast 30 Jahren an der Spitze des Amtes aus gesundheitlichen Gründen Abschied nahm.

"Jochen Bury ist zwar nicht der klassische Bauamtsleiter. Trotzdem glaube ich, dass er ein Glücksgriff ist", erklärte Schmidle. Bury habe sich eigentlich auf die neue Stelle des Klimaschutzmanagers beworben gehabt, beim Vorstellungsgespräch aber einen so guten Eindruck gemacht, dass er und Hauptamtsleiter Werner Vökt ihm eine Bewerbung auf die ebenfalls vakante Bauamtsleiterstelle empfohlen hätten, so Schmidle. Jetzt ist Bury Vorgesetzter des neuen Klimaschutzmanagers Maximilian Rüttinger und 26 weiterer Mitarbeiter im größten Amt der Gemeindeverwaltung.

Über die genaue Verteilung der Geschäfte zwischen Bury und seinen wichtigsten Mitarbeitern Karl-Heinz Peter (Bauverwaltung) und Stefan Kammerer (Hochbau) sei im Detail noch nicht entschieden, erklärte Schmidle. Zu Burys Aufgaben gehörten die Bauherrenvertretung bei den nächsten Bauabschnitten für die Murger Mitte, die Vorbereitung des städtebaulichen Wettbewerbs zur Neugestaltung von Mühleareal und Sackermanngrundstück sowie die Erarbeitung eines Masterplans für die Breitbandverkabelung. Auch der Bauhof, die Wasserversorgung, die Kläranlage und das Freibad Murhena gehören zum Geschäftsbereich Burys. Dieser hatte am 2. Januar seinen ersten Arbeitstag, privat zog er mit seiner Lebensgefährtin vor wenigen Tagen nach Hänner. "Ich bin sehr positiv überrascht, was in Murg läuft", schildert er seine ersten Eindrücke. "Hier ist man zwei Schritte weiter, nicht nur einen."

"Jetzt sind wir auf der Kommandobrücke wieder komplett", freut sich Schmidle. 2016 fehlte im Rathaus nicht nur Vögtle seit Mai im Bauamt. Auch auf Hauptamtsleiter Vökt und Rechnungsamtsleiterin Nicole Kammerer waren lange ausgefallen.



Zur Person

Jochen Bury (Jahrgang 1975) wuchs in Eichstetten am Kaiserstuhl auf. Nach einer Ausbildung als Elektroinstallateur machte er berufsbegleitend die Fachschul- und Fachhochschulreife. Bury studierte zunächst Verfahrenstechnik an der FH Mannheim, dann 2002 bis 2007 Technischen Umweltschutz an der FH Bingen und schloss als Diplom-Ingenieur ab. In der Folge war Bury 2008/09 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Verband Textil- und Bekleidugnsindustrie Nord in Münster, 2010/11 als Energie-Coach bei der IHK Nordschwarzwald in Pforzheim, 2012/13 als Beauftragter für Umwelt und Energie bei den Zement- und Kalkwerken Otterbein in Großenlüder (Kreis Fulda) und 2014 bis 2016 als Klimaschutzmanager der Stadt Rödermark (Kreis Offenbach) tätig. Seit 1. Januar 2017 leitet er das Bauamt der Gemeidne Murg. Jochen Bury lebt mit seiner Lebensgefährtin in Hänner.