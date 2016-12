Murg Jahresrückblick: Bürgerengagement prägt Murg 2016

Rückschau auf das zu Ende gehende Jahr: Die Initiative Pro Kreisel hat die Ampelanlage bei Rothaus verhindert. Das Zechenwihler Hotzenhaus wurde ins Denkmalbuch aufgenommen und es gab Anerkennung für die Initiative Murg im Wandel.

Murg zeichne sich durch ein besonderes bürgerschaftliches Engagement aus, merkte die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer bei ihrem Gemeindebesuch am 7. Oktober an. Und so waren es denn auch drei bürgerschaftliche Initiativen, die dem Jahr 2016 ihren Stempel aufdrückten.

Rund 5000 Bürger, darunter 1700 Murger, unterzeichneten eine von Altgemeinderat Martin Rufle und Thomas Vogt initiierte Petition für einen Kreisverkehr am Abzweig Rothaus. Einen Rothaus-Kreisel wird es zwar nicht geben, dennoch kann sich die Bürgerinitiative Pro Kreisel einen Erfolg zugute schreiben. Sie verhinderte die Errichtung einer Ampelanlage.

Seit der Eröffnung des Abzweigs Rothaus im Herbst 2012 kam es dort immer wieder zu Unfällen, bis zu 15 im Jahr. Die untere Verkehrsbehörde ordnete schließlich die Errichtung einer Ampelanlage an. "Ampelanlage Rothaus kommt definitiv", titelte unsere Zeitung am 28. Januar. Am 3. Juni meldete sie, dass das Landratsamt die Lichtzeichenanlage im zweiten Halbjahr 2017 in Betrieb nehmen wolle. Das rief eine Gegenreaktion hervor. "Rufle startet Petiton für Kreisel", meldete der SÜDKURIER am 9. Juni.

Das Freiburger Regierungspräsidium verfolgte aufmerksam, was sich da am Hochrhein tat. "Freiburg prüft kleinen Bypass", hieß die Überschrift am 19. Juli nach einer Besprechung, zu der die Regierungspräsidentin Vertreter der Verkehrsbehörde, des Landratsamtes, der Gemeinden Murg und Bad Säckingen und der Bürgerinitiative Pro Kreisel eingeladen hatte. Am 10. Dezember titelte unsere Zeitung schließlich: "Bypass erste Hälfte 2017". Der Unfallschwerpunkt soll jetzt ohne Ampelanlage entschärft werden.

Die Bemühungen des Fördervereins und der Gemeinde zum Erhalt des Zechenwihler Hotzenhauses will Bärbel Schäfer künftig als Schirmherrin unterstützen. Geld für den Erhalt des Gebäudes, das am 31. Mai als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung ins Denkmalbuch eingetragen wurde, soll vom Denkmalamt, von der Denkmalstiftung und aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum kommen. 100.000 Euro sagte am 24. Oktober der Gemeinderat zu.

Ein erfolgreiches Jahr kann auch die Initiative Murg im Wandel verbuchen. Rund 700 Zuhörer kamen am 27. Januar zum Murger Zukunftsgespräch mit dem ehemalige Club of Rome Präsidenten Ernst Ulrich von Weizsäcker in die Rappensteinhalle nach Laufenburg. Im Februar zeichnete der deutsche Nachhaltigkeitsrat die Initiative Murg im Wandel mit dem Qualitätssiegel N aus. Der 2014 gestartete Bürgerbus schließlich fährt seit 15. Februar auch werktags und beförderte im November bereits seinen 5000. Fahrgast.

Im Juni kündigte der SV Niederhof an, künftig mit dem FC Binzgen im Aktivenbereich eine Spielgemeinschaft zu bilden. Vor allem der SV Blau-Weiß Murg verübelte dies den Niederhöflern, über dem Streit zerbrach schließlich auch die Spielgemeinschaft im Jugendbereich. Als einige Gemeinderäte bei der Haushaltsberatungen die Auflösung der Spielgemeinschaft als Grund nannten, weshalb der SV Niederhof keinen Kunstrasenplatz erhalten solle, sah sich der Verein als Opfer einer Kampagne.

Seinen Abschied vom Murger Rathaus reichte im Mai Bauamtsleiter Wolfgang Vögtle ein – aus gesundheitlichen Gründen. Sei Nachfolger wird Jochen Bury, der seit 2014 als Klimaschutzmanager bei der 27.000 Einwohner zählenden Stadt Rödermark (Landkreis Offenbach) arbeitete.

Sein goldenes Priesterjubiläum feierte am 29. Mai in seiner Heimatgemeinde Murg Pater Bruno Trächtler. Er gehört dem Orden der Spiritaner an, deren deutscher Provinzoberer er 2004 bis 2010 war.

Einen hauptamtlichen Gerätewart besitzt jetzt die Feuerwehr Murg. Den Posten trat am 1. März Sascha Thömmes aus Prüm in Rheinland-Pfalz an.