Murg, Bad Säckingen Initiative will besseren Umgang mit Essen

Nach Murger Zukunftsgespräch über Lebensmittel will sich eine Foodsharing/Foodsaving-Initiative gründen.

In Murg und Bad Säckingen will sich eine Foodsharing/Foodsaving-Initiative gründen. Die Gruppe ist ein Ergebnis des letzten Murger Zukunftsgesprächs vergangenen Donnerstag in Hänner. Sie will der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken.

Das Zukunftsgespräch am Donnerstag im Schmiedledick-Saal Hänner war gemeinsam von Murg im Wandel und dem Verein Stadt Oasen Bad Säckingen organisiert worden. Das Thema „Unsere Lebens-Mittel. Ein besonderer Abend zum Thema Ernährung“ war offenbar für viele Menschen ein existenziell wichtiges Thema, denn statt der erwarteten 50 waren es gut doppelt so viel Teilnehmende.

Markus Uhlenbrock vom Biolandbau im Landkreis Waldshut und Betreiber der biologischen Gemüsegärtnerei Eulenhof in Dogern schilderte die Grundprinzipien biologischen Landbaus und ihre praktische Anwendung: Wirtschaften in geschlossenen Kreisläufen, Nachhaltigkeit und Erhalt der Wertschöpfungskette im gesamten Produktionsverlauf bei Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen und Bereitstellung von erfüllenden und existenzsichernden Arbeitsplätzen.

Sebastian Freyse und Elisa Berlin aus Basel sprachen danach über die alltägliche massenweise Verschwendung und Vernichtung hochwertiger Nahrungsmittel, wobei erstaunlicherweise der Hauptteil davon auf das Konto der privaten Verbraucher geht. Sie zeigten am Beispiel des Dreiländerecks wie in diesem Trend erfolgreich entgegengearbeitet und in einem international zunehmend dichter werdenden Netz von Foodsaver- und Foodsharer-Initiativen eine achtsame Kultur des Umgangs mit Nahrungsmitteln eingeübt wird. Dabei geht es auch um Fragen wie sozialen Zusammenhalt, Mitmenschlichkeit und Solidarität.

Den Schluss machte Katharina Lindemann vom Ökozentrum Langenbruck, Kanton Basel-Land, die eindrucksvoll die Thematik des ökologischen Fußabdrucks unserer Ernährungsgewohnheiten beleuchtete. Der Hauptanteil des Energie- und Ressourcenverbrauchs liegt in der Produktion selbst während überraschender Weise Verpackung und Transport nur wenig zu Buche schlagen. Am schonendsten für Mensch und Umwelt ist eine regional und biologisch produzierte vegetarische Ernährung.

Es wurde auch deutlich, dass Genuss und umweltverantwortliche Ernährung sich miteinander gut vereinbaren lassen. Im Anschluss an die Vorträge kam es bei einem gemeinsamen Festmahl in angeregter Atmosphäre zu einem regen Austausch untereinander und mit den Referentinnen statt. Die Leute vom Ökozentrum Langenbruck hatten dafür eine bunte Vielfalt ökologisch wertvoller Leckereien vorbereitet und die Foodsharer aus Basel bereicherten die Palette mit geretteten Lebensmitteln vom Vortag.

Interessenten an der Gründung einer Foodsharing/Foodsaving-Initiative sind gerne dazu eingeladen, sich per E-Mail zu melden (mail@stadtoasen.info).