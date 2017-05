Murg Informationsabend über die Nachbarschaftshilfe stößt auf reges Interesse

Der Informationsabend, den Elisabeth Radloff zum Thema Nachbarschaftshilfe organisiert hat, stößt auf reges Interesse. Maria Hensler vom Johanneshaus in Gaienhofen-Horn und Monika Gerspacher von St. Wendelin in Görwihl berichten wie das soziale Netzwerk in der Praxis funktioniert.

Murg – Der Infoabend, den Elisabeth Radloff zum Thema Nachbarschaftshilfe am Montagabend im alten Rathaus von Murg organisiert hat, stieß auf reges Interesse. Die Nachbarschaftshilfe dient dem Ziel, dass Personen im Alter sich möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden versorgen können. Die zwanzig anwesenden Gäste, waren zum großen Teil selbst schon in caritativen Vereinen oder als Gemeinderäte tätig. Sie konnten bei dem Thema Nachbarschaftshilfe, über die die beiden Referentinnen, Maria Hensler vom Johanneshaus in Gaienhofen-Horn und Monika Gerspacher von St. Wendelin, Görwihl berichteten, mitreden.

In ihren Referaten erklärten sie, wie in beiden Regionen die Nachbarschaftshilfe in der Praxis funktioniert, nachdem sie nach dem Netzwerk Nachbarschaftshilfe organisiert wurden. So ist sie in den Gemeinden Gaienhofen-Horn, die insgesamt 10 000 Einwohner zählen, auf 354 Mitglieder angewachsen, mit 90 Helferinnen, 85 Einsatzstellen und 16 450 Euro-Jobs. Zu den Aufgaben, die die Nachbarschaftshilfe leistet, gehört die Hilfe für kranke und pflegebedürftige Menschen im Haushalt, in persönlicher Ansprache und der Entlastung von pflegenden Angehörigen. Wichtig ist dabei die Qualifizierung der Helferinnen in Hauswirtschaftlichen Altenhilfekursen, Lebensbegleitung bis zum Tod und Fortbildung zu Demenz. Beide wiesen darauf hin, dass die Helferinnen keinesfalls eine Putzfrau ersetzen sollen, auf der anderen Seite aber keine Pflegetätigkeit ausführen, die die Sozialstationen mit qualifizierten Pflegekräften erledigen. Ideal ist es, wenn sich die Helferinnen in den jeweiligen Haushalten so integrieren, dass sie von den Angehörigen der pflegebedürftigen Familienglieder als „Oma“ akzeptiert werden.

Grundsätzlich soll die Hilfe von Haus zu Haus keine Arbeitsplätze von festen Arbeitskräften kaputt machen. Obwohl die Helfer ehrenamtlich arbeiten, erhalten sie für die aufgewendete Zeit eine Entschädigung, die zwischen 8,50 und elf Euro pro Stunde liegt. Die Bezahlung läuft nicht direkt, sondern immer über die Nachbarschaftshilfe. Durch die Mitgliedschaft im Verein, sind die Helferinnen Haftpflicht versichert. Durch die gute Organisation der Nachbarschafshilfe sind im Laufe der Zeit Kleinkinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe durch ältere Jugendliche, Computerkurse und Essenzubereitung und Ausgabe hinzu gekommen. Dank der guten Koordination der Einsatzleitung werden die Helferinnen entsprechend ihren Qualifikationen so eingesetzt, dass sie ihre Arbeit zur Zufriedenheit des jeweiligen Arbeitsortes ausführen können.

Dort, wo die Chemie zwischen pflegebedürftigen Personen und Helferin einmal nicht stimmt, wird ein Wechsel vorgenommen. Ob ein Nachbarschaftsverein in Murg gegründet wird, wird an Veranstaltungen am selben Ort am 23. Mai um 17 Uhr und am 20. Juni um 19.30 Uhr entschieden werden.

Kontakte

Wer Mitglied der Nachbarschaftshilfe werden will oder selbst einen Verein gründen will, kann sich an folgende Adresse wenden: Netzwerk Nachbarschaftshilfe, Okenstraße 15, 79108 Freiburg, Telefon 0761/514 42 23, info@netzwerk-nachbarschaftshilfe.de.

Weitere Infos im Internet: