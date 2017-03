Murg Hotzenwälder Kleinkunstbühne zieht gute Bilanz

Es war ein Jahr voller Blues, Kabarett und Musiktheater: insgesamt 18 Veranstaltungen lockten im vergangenen Jahr zahlreiche Gäste an. Karin Wichard wurde bei der Hauptversammlung zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Oberhof – „In diesem Jahr war immer was los im Café Verkehrt, was die Qualität der Hotzenwälder Kleinkunstbühne (HKKB) und das tolle Miteinander zwischen der HKKB, dem Café und Hotel Verkehrt und dem Gasthaus Löwen ausmachte“, beschrieb der Oberhofer Ortsvorsteher Roland Baumgartner den Umgang der genannten Organisationen bei der Hauptversammlung der HKKB in Oberhof. Er leitete auch die Neuwahlen des Vorstandes. Karin Wichard wurde zur neuen ersten Vorsitzenden gewählt; sie übernimmt das Amt von Rolf Jehle. Zweiter Vorsitzender bleibt Bertram Braun und auch Kurt Zimmermann als Kassierer und Gabriele Schmid als Schriftführerin wurden wiedergewählt. Als neue Beisitzer wurden Café-Besitzer Peter Maier und Soundmann Till Erb hinzugewonnen. Bertram Braun fand anschließend einige Dankesworte für den scheidenden Vorstand Rolf Jehle: „Du hast in deinen anderthalb Jahren Amtszeit unser Schiffchen in die richtige Richtung gedreht. Dafür möchte ich dir im Namen aller danken.“

Im vergangenen Jahr hatte die HKKB insgesamt 18 Veranstaltungen mit etwa 80 geladenen Künstlern durchgeführt. Darunter waren sieben Blues-Veranstaltungen, ein Musiktheater, ein Kabarett sowie ein Poetry Slam und ein Singer & Songwriter Tag, welche beide das erste Mal in diesem Rahmen stattfanden. Als besonderes Highlight konnte im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit mit der bekannten Organisation „Stimmen“ aus Lörrach verzeichnet werden. Auch wurde das dreißigjährige Jubiläum der HKKB gut angenommen. Im Schnitt besuchten 72 Gäste die Veranstaltungen, was noch ausbaufähig sei. Dennoch seien dies bereits tolle Werte.

Derzeit gehören dem Verein 90 Mitglieder an, die besonders auch 2016 wertvolle, ehrenamtliche und konstruktive Teamarbeit geleistet haben. Dennoch habe man sich für 2017 ein Limit von zwölf Veranstaltungen gesetzt, was im Rahmen des Machbaren auch in finanzieller Hinsicht sei. „Mittlerweile haben wir die bewusste Wahl an Künstlern, die sich uns auch anbieten und die wiederkommen möchten“, berichtete der zweite Vorstand Bertram Braun. So habe man die Möglichkeit, ein freies und vielfältiges Programm aufstellen zu können. „Gerne möchten wir aber unser Spektrum erweitern und in diesem Jahr auch andere künstlerische Bereiche ansprechen“, führte er weiter aus.

Die Künstler, die für die HKKB auftreten, genießen hinsichtlich der Unterbringung und Versorgung im Hotel und Café Verkehrt sowie durch die technische Vorbereitung durch Till Erb eine besondere Fürsorge. Für 2017 sei außerdem geplant, mehr Wert auf ernstere Musik mit weniger Verstärkung zu legen. „Die Kleinkunst soll in allen Ausprägungen zum Tragen kommen“, versprach Braun. Vorgeschlagen wurde abschließend, den Programmflyer kosteneinsparender umzugestalten sowie die Werbung für die Events auszuweiten und die Medien stärker einzubinden.

Kleinkunstbühne

Die Hotzenwälder Kleinkunstbühne (kurz HKKB) blickt bereits auf eine über dreißigjährige Geschichte zurück. In Zusammenarbeit mit dem Hotel und Café Verkehrt im Besitz von Peter Maier sowie dem Gasthaus Löwen bietet der Verein hochkarätige Veranstaltungen auf dem Hotzenwald an und lädt bekannte Künstler ein. Erste Vorsitzende ist Karin Wichard; sie wird vertreten durch Bertram Braun.