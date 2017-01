Oberhof Gute Unterhaltung mit Hugo Kensdale gitb es im Café Verkehrt

Das Publikum im Café Verkehrt feiert den englischen Singer-Songwriter Hugo Kensdale mit begeistertem Applaus.

„Thank you, cheers, danke“: Der englische Sänger und Songwriter Hugo Kensdale (37) wusste am Dreikönigsabend kaum noch, wie er sich vor lauter Applaus und Begeisterung beim Publikum bedanken sollte. Bei seinem vorerst letzten Deutschlandkonzert überzeugte der Solist im Café Verkehrt durch akustische Eigenkompositionen und lockte zahlreiche Besucher an.

Musikstücke verschiedener Künstler habe sich Peter Maier angehört, bis er zum Entschluss kam: „Für den Konzertauftakt 2017 ist Hugo Kensdale genau der Richtige.“ Mit dieser Entscheidung behielt der Inhaber und Betreiber des Oberhöfer Café Verkehrt Recht, denn der Großteil der Konzertbesucher war restlos beeindruckt von der Show. Kensdale überzeugte durch eine gefällige Abwechslung sanfter und kräftiger Klänge, die er unter anderem durch den professionellen Einsatz an der Gitarre erzeugte. Mit typisch britischem Humor stellte der englische Künstler sich und seine Musikstücke vor. Damit ließ er das Publikum nicht nur innehalten, sondern auch mehrfach lachen.

Obwohl der aus Manchester stammende Sänger im Rahmen seiner Europatournee andere Länder bereist hat, sei er vor allem in Deutschland auf besonders positive Resonanz gestoßen. So habe man die meisten seiner Anfragen hierzulande beantwortet. „Die deutsche Bevölkerung vermittelt mir immer wieder das Gefühl, dass sie Eigenkompositionen schätzt und alternative Künstler gerne willkommen sind“, sagte Kensdale, der sich hauptsächlich dem Folk, Pop und Rock verschreibt. Seine Tournee, die vor rund fünf Wochen begann, schließt der Brite mit einem Auftritt in Amsterdam ab.

„Mein größter Wunsch bleibt, in Sachen Musik Fortschritte zu machen und Menschen mit meinen Liedern begeistern zu können“, sagt der Sänger zu seinen Zukunftsplänen. Ziemlich sicher ist er auch, im Sommer auf das europäische Festland zurückkehren zu wollen. Ob mit oder ohne musikalische Einlagen, das stehe noch nicht fest.