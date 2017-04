Murg Guggenmusiker gut aufgestellt

Fröscheloch-Echo Niederhof zieht positive Bilanz und freut sich über das neue Vereinsheim. Mitglieder wählen Kristina Metzger zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden.

Murg (csi) Nach 16-monatigen Bauzeit konnte Anfang November 2016 das neue Vereinsheim der Guggenmusik Fröscheloch-Echo Niederhof eröffnet werden. Aber das war nicht der einzige Höhepunkt des vergangenen Jahres, auch musikalisch war man wieder erfolgreich unterwegs. Nur eine Veränderung gibt es im Vorstand, in der Hauptversammlung am Samstag wurde Kristina Metzger zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Die anderen Vorstandmitglieder um den Vorsitzende Jürgen Rück bleiben im Amt

16 Monate dauerten die Bauarbeiten an den neuen Vereinsheim am Sportplatz in Murg, auch die "Frösche" legten fleißig Hand an, rund 2800 Arbeitsstunden wurden geleistet. Am ersten Novemberwochenende war es dann soweit, das neue Vereinsheim wurde im Beisein von Spendern, Helfern und Vertetern der Gemeinde offiziell eröffnet. Es folgte ein Tag der offenen Tür mit anschließender Party in den neuen Räumlichkeiten.

Musikalisch gab es in vergangenen Jahr zwei Highlights zu verzeichnen, sagte Dirigent Thomas Fräßle. Als erst zweite deutsche Guggennmusik traten die Niederhofer Musiker am Fasnachtssamstag in Luzern auf und überzeugten musikalisch voll und ganz. Und auch der ersten richtigen Auftritt in der Fasnachtssaison beim Jubiläum der Ruine-Dängler in Lauchingen war ein voller Erfolg. Darüber hinaus gestaltete das Fröschloch-Echo die Fasnacht in Murg mit – beim Fasnachtsauftakt im Ort wurde die neue "Kutte" präsentiert – und war unter anderem bei Verstaltungen in Todtnau, Heitersheim, Bannholz, Warmbach und Bad Säckingen zu hören. Und nicht zu vergessen der Fröscheball, der schon zwei Wochen vor der Veranstaltung ausverkauft war.

Sehr zufrieden mit den Leistungen seiner Musiker zeigte sich Dirigent Thomas Fräßle, man stehe musikalisch sehr gut da, habe eine gute Basis und sich weit über die Grenzen von Murg hinaus einen sehr guten Ruf erworben. Bei dem Auftritt in Heitersheim sei man gar als eine der besten Guggenmusiken in Deutschland angekündigt worden.

Keine großen Veränderungen gibt es im Vorstand. Einzig Kristina Metzger wurde als stellvertretende Vorsitzende neu in die Vorstandsriege gewählt, nachdem ihre Vorgängerin Alexandra Matt ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte. Der Vorsitzende Jürgen Rück, Schriftführer Sebastin Böbele, Kassierer Martin Fräßle, Dirigent Thomas Fräßle, Tourmanager Guiseppe Cefola sowie die Beisitzer Felix Blatter und Axel Tönjes wurden in ihren Ämter bestätigt. Auch die Ehrung langjähriger Aktiver stand auf der Tagesordnung. Joachim Thomann ist seit 25 Jahren aktiver "Frosch", für 20 Jahre wurde Thomas Strittmatter ausgezeichnet. Nathalie Oeschger, Barbara Drosam, Michael Strittmatter und Alexander Hammel gehören dem Ensemble seit zehn Jahren an. "Klasse, was ihr macht", sagte Gemeinderat Georg Kirschbaum, obwohl ein junger Verein, sei das Ensemble aus der Murger Fasnacht nicht mehr wegzudenken. Und auch der musiklische Anspruch sei sehr groß.

Der Verein

Das Fröschloch-Echo wurde 1998 gegründet. Dem Verein gehören rund 50 aktive und 200 passive Mitglieder an. Thomas Fräßle leitet das Ensemble seit 22 Jahre musikalisch.