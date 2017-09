Murg Großes Theater im Café Verkehrt in Oberhof

Laienschauspieler brillieren beim Erzähltheater "Hänselehans vom Dümmis". Stück erinnert an den Ersten Koalitionskrieg (1792 – 1797) und damit an den Einmarsch französischer Truppen am Hochrhein und im Hotzenwald.

Die Oberhofer Theatergruppe spielte mit viel Herzblut, einer gepfefferten Prise Humor und einem tüchtigen Schuss Lokalpatriotismus eine Geschichte um den Hänselehans, einen jungen Burschen aus dem Hotzenwald, der in den schweren Zeiten des Krieges das Herz der schönen Anna gewinnt und ein gutes Herz für einen „edlen Feind“ zeigt.

In die Zeit der französischen Revolution, genauer gesagt in die Zeit des Ersten Koalitionskrieges (1792-1797), führte die Laientheatergruppe Oberhof die zahlreichen vom Stück und dem dargebrachten Spiel begeisterten Zuschauer im Café Verkehrt mit ihrem Erzähltheater „Hänselehans vom Dümmis“. Das Erzähltheater war der Auftakt zur Festwoche, innerhalb des Jahresmottos „Oberhof feiert 2017 – ein Jahr mit Jubiläen“, die noch bis zum 17. September weitere Veranstaltungen in petto hat.

In der ziemlich wahren Geschichte, die im historisch korrekten Rahmen Ereignisse aus jener Zeit des Revolutionskrieges schilderte, erzählten die Oberhofer Laienspieler auf der Bühne Geschehnisse, die sich so durchaus abgespielt haben könnten. Raubend und plündernd zog damals das französische Heer entlang des Hochrheins, der so zum Kriegsschauplatz wurde und die Bevölkerung nicht schonte. Auch das Gebiet um Laufenburg und der nahe Hotzenwald blieben dabei nicht verschont, wie die Geschichte lehrte.Trotz des dramatisch geschilderten kriegerischen Ereignisses, gegen die der Landsturm der hiesigen Bauern nichts ausrichten konnte, fand in dem Stück der Hänselehans seine große Liebe in der Figur der Anna. Er zeigte aber auch sein großes Herz, in dem er einem jungen französischen Soldaten, der das Kriegsgeschehen verurteilte, das Leben rettete.

Drei Erzähler – Birgit Brutsche, Cornelia Maurer-Borghardt und Jörg Tritschler – setzten die Zuschauer ins Bild der damaligen Geschehnisse. Unter der Regie von Anne-Kathrin Ragusa und Helmut Kaltenbach zeigten die Darsteller mit viel Leidenschaft dargebrachte Szenen. Es spielten: Johannes Oeschger in der Hauptrolle als Hänselhans, Julia Döbele als seine große Liebe Anna, Gudrun Tritschler, Janine Brutsche und Nathalie Brutsche verkörperten die Schwestern vom Hänselhans. Andy Krüger spielte den Nachtwächter, Dietmar Brutsche den Pfarrer, Rolf Jehle den Wäldersepp und Walter Sautermeister den Lütty. Als französische Soldaten traten Benja Bronkal, Christian Rufle, Jörg Herzog und Jens Lemke auf. Weiter mit dabei waren Mildred Krüger, Andreas Baumgartner und Nico Facciorusso. Für Licht und Ton war Till Erb zuständig. Das Stück geht auf eine Erzählung des Heimatdichters Alfred Joos (1883 – 1940) zurück. Arnold Döbele aus Hänner machte daraus in den 1930er Jahren ein Theaterstück und Christa Stehle aus Oberhof kürzte schlussendlich das Stück auf die im Café Verkehrt spielbare Version. Musikalisch passend umrahmt wurde der Theaterabend von der Gruppe Federhut.

Roland Baumgartner, Ortsvorsteher von Oberhof, kündigte an, dass das Stück wegen der großen Nachfrage voraussichtlich im September noch einmal auf die Bühne kommen soll. Der genaue Termin wird noch mitgeteilt.

