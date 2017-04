Murg Gewerbeverein Murg will Gewerbeschau durch Hausmesse ersetzen

Der Gewerbeverein Murg diskutiert in der Hauptversammlung über ein mögliches Konzept für eine Hausmesse, die die bisherige Gewerbeschau ablösen soll. Die Versammlung bestätigt fast komplett die Vorstandsriege.

Niederhof/Murg – Die bisher alle drei Jahre stattfindende Gewerbeschau soll durch eine Hausmesse unter dem Motto "Murg verbindet" ersetzt werden. Darüber haben die 30 Mitglieder des Gewerbevereins Murg bei ihrer Hauptversammlung, die am Donnerstag im Gasthaus Engel in Niederhof stattfand, eingehend diskutiert. Zwei Beispiele hatte ihr Vorsitzender Timo Strasser vorgelegt: zum einen könnte eine Küchenausstellung auf dem Gelände von "Vogt Küchen" stattfinden, an der sich Elektro Dietrich mit Kaffeemaschinen, das Gasthaus Engel, mit Kochtipps am Herd und das Weltlädeli mit fairen Kaffee beteiligt. Zum anderen könnte auf dem Hofladen von Kammerer in Niederhof Hofprodukte angeboten werden, die von Plewnia Naturprodukte und dem Forst-, Haus- und Garten-Service von Pankratz & Schüler GmbH, unterstützt werde.

Nach anfänglicher Skepsis der Teilnehmer, die befürchteten, dass man sich damit verzetteln würde, konnte man sich mit dem Konzept doch noch anfreunden, wenn man die Vereine und die Gemeinde Murg mit ins Boot nähme. Gerade die kleineren Geschäfte, wie sie in Murg vertreten sind, hätten Mühe sich gegen die Ketten, wie H+M, Aldi und Lidl zu behaupten, die die Schweizer Kunden nach Laufenburg und Bad Säckingen abzögen. Deshalb tragen solche Hausmessen dazu bei, die Existenz kleinerer Läden, die individuelle Produkte anbieten, zu sichern.

Die Berichte vom Vorsitzenden Timo Strasser und Angelika Klomki vom Werbeausschuss, die auf die Aktivitäten im Vorjahr Bezug nahmen, konnten sich sehen lassen: die Muttertagsaktion mit Schokoherzen, der verkaufsoffene Sonntag und Maimarkt bei Möbel-Brotz mit Oldtimerausstellung beim Autohaus Blatter, der Straßenflohmarkt, der Adventsmarkt mit Kerzenschein in der neuen Murger Mitte und dem Neujahrsempfang am 14. Januar im Sportheim Niederhof. Auch für 2017 sind bereits fünf Termine geplant: Am 7. Mai der verkaufsoffene Sonntag und Maimarkt bei Möbel Brotz, vom 6. bis 13. Mai die Muttertagsaktion, am 17. Juni der Straßenflohmarkt, am 2. Oktober ein weiterer verkaufsoffener Sonntag und Oktobermarkt bei Möbel Brotz und am 25. November der Adventsmarkt mit Kerzenschein in der neuen Murger Mitte.

Der jährliche Ausflug des Gewerbevereins führt die Mitglieder am 16. September in die Sektkellerei Geldermann in Breisach mit anschließendem Besuch des Auggener Weinfestes. Das Restaurant Fischerhaus, Lo Custos Sicherheit, Kammerers Hofladen, Tuning & Service Center GmbH und die neuen Pächter vom Strandbad Kiosk MuRheNa sind die neuen Mitglieder im Gewerbeverein Murg, der jetzt 87 Mitgliedsfirmen zählt. Nach dem Kassenbericht von Reinhold Schmid, der mit einem dicken Plus abschloss, führte Gemeinderat Detlef Rüdiger (SPD) die Entlastung des Vorstandes und die Vorstandswahlen durch, bei der Timo Strasser zum Vorsitzenden, Christian Pröger zu seinem Stellvertreter und die Beisitzer Rosi Dietrich, Angelika Klomki, Thorsten Brotz, Elke Engel und Walter Denz, wieder gewählt wurden. Angelika Birkenheier wurde zur 1. Kassiererin, Reinhold Schmid zum 2. Kassierer und Sandra Engel zur Schriftführerin gewählt. Manuela Kammerer ist neues Mitglied im Werbeausschuss.

Die Grußworte von Gemeinderat Detlef Rudigier, die er vom Gemeinderat und Bürgermeister Adrian Schmidle überbrachte und von Jürgen Albiez von Pro Bad Säckingen, der die Vorteile des "Freifunk Dreiländereck" erklärte, schloss die lebhafte Hauptversammlung des Gewerbevereins Murg.

Gewerbeverein

Der Gewerbeverein Murg zählt 87 Mitglieder und wird vom Vorsitzenden Timo Strasser geführt. Die Vorsitzende des Werbeausschusses ist Angelika Klomki. Infos unter Telefon 07763/927 70 80 oder per E-Mail (vorstand@gewerbeverein-murg.de).

