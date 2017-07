Murg Gewerbesteuer bricht ein

Ein sattes Minus bei den Gewerbesteuereinnahmen muss die Gemeinde Murg in diesem Jahr wegstecken.

Wie Rechnungsamtsleiterin Nicole Kammerer dem Gemeinderat darstellte, werden wohl 385 000 Euro weniger eingenommen, als erwartet. Dieser Fehlbetrag könne aber größtenteils durch andere Einnahmen ausgeglichen werden. Konkret sinkt die Gewerbesteuer von 2,5 auf 2,1 Millionen Euro. Die bringe auch eine um 75 000 Euro niedrigere Gewerbesteuerumlage mit sich. Bei der Einkommenssteuer könne zudem ein sattes Plus von 193 600 Euro erzielt werden. Die Schlüsselzuweisung von 39 000 Euro und ein Zuschuss Kleinkindbetreuung von fast 30 000 Euro tragen ihren Teil dazu bei, um die Gewerbesteuer-Mindereinnahmen auszugleichen. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt lassen an sich keine Haushaltsrisiken erkennen. So liegen derzeit die Personalaufwendungen bei 47,5 Prozent des Jahresbetrages und damit im Plan. Unterm Strich wird im Ergebnishaushalt ein Defizit von etwa 46 000 Euro erwartet, welches die Gemeinde jedoch nach dem derzeitigen Stand gut abfangen kann. Beim Finanzhaushalt ist die Aussagekraft über den Haushaltsvollzug nicht so groß, wie im Ergebnishaushalt, denn die Umsetzung vieler investiver Maßnahmen erfolgt erfahrungsgemäß verstärkt im zweiten Halbjahr. Bislang gibt es kaum Planüberschreitungen. Bei einer der größten Maßnahmen im Haushaltsplan, dem Sanierungsgebiet am Bürgerplatz, musste die Ausschreibung auf Herbst 2017 verschoben werden, deshalb werden im aktuellen Jahr nicht mehr viele Auszahlungen anfallen.