Murg-Oberhof Gerlinde Schindler ist beim Jugendorchester Oberhof eine Seniorin inmitten der Zöglinge

Gerlinde Schindler erlernt als 70-Jährige das Klarinettenspiel beim Jugendorchester Oberhof.

Es ist nie zu spät, um ein Musikinstrument zu lernen. Dieses Motto hat sich Gerlinde Schindler zu Eigen gemacht. Noch im Alter von 69 Jahren ergriff sie die Chance, das Klarinettenspiel zu lernen. Erst kürzlich feierte sie ihren 70. Geburtstag und spielt nun in dem neu gegründeten Jugendorchester des Musikvereins Oberhof mit.

„Das war die richtige Entscheidung“, nickt Gerlinde Schindler. Bereits in ihrer Jugend hatte sie das Gitarren- und Mandolinenspiel gelernt, dann wieder verlernt. Später schnappte sie immer wieder Noten auf, als die Kinder Klavier spielen lernten. Doch es blieb nie richtig Zeit neben dem großen Haushalt und allen anderen Verpflichtungen. Jetzt, im Alter, habe sie sich gar nicht erst groß überwinden müssen. So besuchte sie vor einem Jahr die Instrumentenvorstellung des MV Oberhof. „Irgendwie war die Zeit reif dafür“, sagt sie. Josef Klein half ihr, das richtige Instrument zu finden. Seither ist die Klarinette zu ihrem täglichen Begleiter geworden. Im Juli wird Gerlinde Schindler mit 70 Jahren intern das Juniorleistungsabzeichen ablegen.

Peinlich ist es ihr überhaupt nicht, unter all den Jugendlichen im Orchester zu sitzen. „Nein, es bereitet mir sogar große Freude und hält mich fit“, sagt sie. Auch die Kinder im Orchester mögen die freundliche ältere Dame gern. „Der Ausdruck 'Jugend' bezieht sich ja nicht auf das Alter, sondern auf den Lernfortschritt. Meist sind es ja Jugendliche, die gerade ein Instrument erlernen“, erklärt Dirigent Josef Klein. So liegt der Altersdurchschnitt bei elf bis zwölf Jahren. Doch neben Gerlinde Schindler spielen noch drei weitere Erwachsene im Zöglingsorchester mit.

Dass dieses Orchester Anfang Mai gegründet werden konnte, ist auch Dirigent Josef Klein vom Musikverein Oberhof zu verdanken. Nach langer Suche konnte ihn der MV Oberhof als erfahrenen, aber pausierenden Dirigenten doch noch für das Amt des musikalischen Leiters gewinnen. 26 Zöglinge aus den einzelnen Ausbildungsgruppen zählt das Jugendorchester mittlerweile, das sind mehr als die Aktiven des Vereins, mit nur 17 Mitgliedern.

Um das JO OH voranzutreiben, etwa Instrumente und Einheitskleider zu beschaffen, organisierte der Verein ein Crowd-Funding über die Volksbank, das noch bis zum 17. Juli läuft. Bis dahin möchten die Oberhöfer 1500 Euro gesammelt haben. Denn bereits am 20. Juli werden die nächsten Zöglinge ins JO OH aufgenommen. Auftritte sind auch schon geplant, etwa beim Oberhöfer Sommerfest am 23. Juli und in der Schweizer Partnergemeinde am 16. September. Es geht was. Darüber freut sich auch Gerlinde Schindler. „Es ist schön, dabei zu sein. Auch noch mit 70 Jahren“, sagt sie.