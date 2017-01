Murg Gemeinde baut neues Flüchtlingsheim

Die Gemeinde Murg investiert zwei Millionen Euro in den Neubau eines Flüchtlingsheimes. Die neue Unterkunft ersetzt das bisherige Flüchtlingsheim, das bald abgerissen wird. Das neue Flüchtlingsheim dient der Anschlussunterbringung.

Die Gemeinde Murg bringt die Planung für ein neues Flüchtlingsheim zwischen Kläranlage und Gewerbegebiet auf den Weg. Damit bietet die Gemeinde Platz für 57 zusätzliche Flüchtlinge. Mit der Planung soll auch für künftige Flüchtlingsbewegungen vorgesorgt sein.

Die Leitende Kreisverwaltungsdirektorin Sabine Schimkat dankte für die Unterstützung der Gemeinde Murg, die im Zuge der großen Flüchtlingswelle von Oktober 2015 bis März 2016 die Sabine-Spitz-Halle zur Verfügung gestellt hatte. Sie informierte, dass sich die Neuzugänge in den vergangenen Monaten auf durchschnittlich zehn Leute reduziert haben. Nun seien die Gemeinden mit der Anschlussunterbringung gefordert, denn derzeit seien 1332 Flüchtlinge nur vorläufig untergebracht. Davon haben bereits rund 500 Personen eine Aufenthaltsgenehmigung. Auch die übrigen würden mit großer Gewissheit eine Bewilligung erhalten, da es sich allein schon bei 638 Flüchtlingen um Syrer handle, deren Anerkennungsanteil zwischen 95 und 98 Prozent liege. Die weiteren Personen kommen aus dem Irak, Iran, Eritrea und Somalia.

Die Flüchtlinge mit Anschlussunterbringung werden aufgrund eines Bevölkerungsschlüssels den einzelnen Gemeinden zugeteilt, bereits untergebachte Personen werden in diesem Schlüssel angerechnet. Die Gemeinde Murg muss – zusätzlich zu den bereits 25 untergebrachten Flüchtlingen – Wohnraum für weitere 57 Personen schaffen.

Die bisherige Flüchtlingsunterkunft „Am Bahndamm“, zwischen Kläranlage und Gewerbegebiet, ist in keinem guten Zustand und soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Architekt Stefan Kammerer stellte dem Gemeinderat erste Planungen der Unterkunft vor. Vorgesehen ist eine Holzbauweise. In dem zweistöckigen Gebäude (Kosten rund zwei Millionen Euro) sollen kleine Wohneinheiten entstehen, jeweils aus zwei Schlafzimmern, dazwischen ein Gemeinschaftsmodul mit Dusche, Toilette und Küche. Die Größe der Wohneinheit beträgt 53 Quadratmeter. Die Zimmer können mit zwei bis drei Personen pro Raum belegt werden, notfalls auch mit vier. Hier gilt es auch die Mindestquadratmeterzahlen zu berücksichtigen, um eventuelle Fördergelder zu bekommen, die allerdings schon ziemlich ausgeschöpft sind. Auch Parkplätze sind eingeplant.

Der Gemeinderat begrüßte das Konzept. Allerdings kam die Frage auf, ob der Standort zwischen Gewerbegebiet und Kläranlage wirklich geeignet sei, vor allem auch wegen der Integration der künftigen Bewohner. Bürgermeister Adrian Schmidle hielt vor Augen, dass derzeit die Wohnungssituation in Murg allgemein prekär sei und man im Kernort selbst praktisch nichts finde, weder bestehenden Wohnraum noch einen geeigneten Standort zum Bauen. Ein anderer Ortsteil sei suboptimal, allein schon wegen der Verkehrsanbindung.

In der Abriss- und Bauzeit der Unterkunft wäre es möglich, die Flüchtlinge vorübergehend in der Unterkunft in Bad Säckingen unterzubringen. Der Gemeinderat ermächtigte mit einstimmigem Beschluss die Verwaltung, die Baugenehmigung für ein neues Flüchtlingsheim im Ortsteil Murg voranzutreiben.

Flüchtlingsunterbringung