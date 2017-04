Murg Gelassen: Kabarettist plädiert für mehr Gemütlichkeit

Kabarettist Jess Jochimsen trifft im Café Verkehrt mit seinem Programm „Zu laut für diese Jahreszeit“ den Nerv der Zeit und den Humor seines Publikums.

Oberhof – Kabarett auf der leisen Seite des laut Gesagten, zwischen schwach und stark, heiter und bitterernst, präsentierte am Samstag Jess Jochimsen im Café Verkehrt. Mit seinem Programm „Zu laut für diese Jahreszeit“ traf der Freiburger Unterhaltungskünstler den Nerv der Zeit, ebenso wie den Humor seines Publikums. Multimedial, mit Musik Diashow und natürlich Sprechkunst, brachte Jochimsen Gemütlichkeit gepaart mit Komik auf die Hotzenwälder Kleinkunstbühne.

Es hätte wohl kaum eine passenderen Zeitpunkt für Jochimsens Pointen geben können, als den momentanen Frühlingsbeginn. Nämlich dann, wenn sich die Heimhandwerker wieder in ihren vorstädtischen Gärten beweisen und es durchaus berechtigt ist die Frage zu stellen, „Wer hat es verdient, dass man ihm den Ton abdreht?“ Jochimsen fand darauf gleich mehrere Antworten, wobei er es nicht unterließ die typischen, „bio-deutschen“, Klischees zu bedienen. Von der „Horsthaftigkeit des Laubbläsers“, über den Elternabend als „Vorbereitungsveranstaltung für das Fegefeuer“, bis hin zu der notorischen Unzuverlässigkeit des deutschen Nahverkehrssystems, ließ Jochimsen keinen Witz aus. Seiner Forderung nach mehr Gemütlichkeit, blieb der Kabarettist dabei selbst treu, ganz nach der Devise „warum sich schwer tun, wenn es auch einfach geht?“

Mit einer entspannten, leiseren Haltung lässt sich eben so manches einfacher ertragen, auch die politische Weltlage. Statt sich der Wut über den derzeitigen Präsidenten der Vereinigten Staaten hinzugeben, nimmt Jochimsen lieber das künstlerische Schaffen eines ehemaligen Präsidenten aufs Korn. „Jetzt malt der Bush. Dackel.“ Die wunderbar inszenierte Ungläubigkeit und das Unverständnis in vielen Momenten, bringt er sprachlich ebenso gut zum Ausdruck, wie mimisch.

Doch gibt es überhaupt noch das Leise in einer Welt, wo „großer Tumult um uns alle herrscht?“ Jochimsen Programm ist eine Absage an die ständige Forderung nach Progressivität. „Immer müssen wir vorwärts denken, weiter denken, während ich noch nicht einmal mit nachdenken fertig bin“, so die Erkenntnis des Kabarettisten, der auch Selbstironie und Situationskomik gekonnt einzusetzen vermochte. Inwieweit es nun Jochimsen, als auch seinen Zuschauern und –hörern gelingen mag, das „Leben eines leisen Menschen zu führen“, bleibt schlussendlich jedem selbst überlassen. Aber in einer Gesellschaft, in welcher Wirtschaft eher mit ökonomischem Wachstum, als mit Kneipe in Verbindung gebracht wird, findet Jochimsen die richtigen Worte, um zumindest für einen Abend lang entschleunigt zu sein.