Murg Frischer Wind in der Jugendabteilung des SV Blau-Weiss

Bis auf den Posten der Schriftfüherin wurde der komplette Vorstand des SV Blau-Weiss neu besetzt. Nils Delpho ist nun Jugendleiter und Kassierer, Benz Scaravilli Olivio Stellvertreter.

Der gut eingespielte Vorstand der Jugendabteilung des SV Blau-Weiß mit Gabi Lo Presti, Fina Cannizaro und Beate Schrumpf, die bereits viele Jahre das Amt innehatten, wurden mit großem Bedauern verabschiedet.

Präsident Armin Brutschi sagte: „Die neue Spitze mit Nils Delpho, Daniela und Benz Scaravilli Olivio werden genauso für eine Konstante sorgen, wie die alte Vorstandschaft." Und weiter: „Wir hatten ein ereignisreiches Jahr, ich möchte allen für den großen Einsatz und das Mitfiebern danken“. In diesem Jahr wurde die 25-jährige Kooperation mit dem SV Niederhof aufgelöst. Die verschiedenen Jugendabteilungen mussten daher mit weniger Spieler auskommen und haben sich untereinander unterstützt. „Es war nicht einfach manche Mannschaften spielfähig zu halten“, sagte Armin Brutschi weiter. Die verschiedenen Abteilungen haben sich untereinander ausgeholfen.

Vorsitzender Jörg Höhne erklärte: „Nach der Auflösung mit dem SV Niederhof haben unsere Abteilungen einen super Zusammenhalt bewiesen“. Er bedankte sich beim Vorstand ebenso wie beim Trainerteam und der gesamten Jugend. „Es wäre schön, wenn die Abteilung Tischtennis und die Fußballjugend mal etwas Gemeinsames machen“, wurde von Jörg Höhne noch angemerkt.

Dirk Schäuble bleibt weiterhin Trainer bei den Bambini, ihn unterstützt in Zukunft sein Sohn Jonas Schäuble. Bei der F-Jugend übernimmt Thomas Mager das Training. Sowohl die Bambini, wie die F-Jugend sind mit jeweils rund 20 Kinder gut aufgestellt. Die E-Jugend wird von Trainer Nils Delpho betreut, ihn unterstützt in Zukunft Jessica Delpho. Die A-Jungend hatte in der Winterpause einen Trainerwechsel. „Mit Karl-Heinz Peter als Trainer haben wir neue Motivation bekommen“, so das Team der A-Jugend. Die Tischtennis-Abteilung hat einen guten Spieler verabschieden müssen, hat die Saison aber als Meister beendet.

Jugendabteilung des SV

1949 wurde die Jugendabteilung gegründet. Jugendleiter ist Nils Delpho. Eine Anmeldung ist über die Internetseite www.svbw-murg.de oder telefonisch 07763/803 20 09 möglich. Die Abteilung Tischtennis hat eine eigene Website (tt-oberrhein.de/sv-bw-murg/). Leiter ist Raphael Imhof, Telefon 0041/796 56 33 96.