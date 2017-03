Polizei stellt Sonntagmorgen in Murg bei Fahrerin Alkoholbeeinflussung fest.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Polizei hielt am Sonntag gegen 2.45 Uhr in der Hauptstraße Murg einen Ford an. Bei der 28 Jahre alten Fahrerin wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab einen Wert von 0,66 Promille. Die Frau musste ihr Fahrzeug stehen lassen, sie wird angezeigt.