Murg Französischer Austausschüler Alexandre Cailloux zu Gast in Murg

Austausschüler Alexandre Cailloux aus Mehun-sur-Yèvre ist zu Gast in Murg. Während seines zweiwöchigen Aufenthaltes hilft er auch im Kiosk des Freibades aus, um dort seine Sprachkentnisse zu verbessern.

Murg (her) Sichtlich wohl fühlt sich Alexandre Cailloux (17 Jahre) aus der Murger Partnerstadt Mehun-sur-Yèvre, der seit 1. August bei seinen Gastfamilien Denz in Laufenburg (1. bis 5. August) und Rittmann in Murg (5. bis 13. August) untergebracht ist.

Alexandre besucht in Vierzon das Gymnasium und lernt seit fünf Jahren deutsch. Deutsch oder Spanisch kann in Frankreich als zweite Fremdsprache, neben dem Pflichtfach Englisch, gewählt werden. Wählten die Schüler bisher vor allem Spanisch als Fremdsprache, so gewinnt mittlerweile auch Deutsch immer mehr an Bedeutung. Alexandre Cailloux versteht die deutsche Sprache schon gut, bei seinem Aufenthalt in Murg möchte er nun sein Sprechen verbessern. Deshalb ist er froh, dass er bei seinen Gastfamilien deutsch sprechen muss. Wiebke Denz erklärte, dass sie sich oft mit "Händen und Füßen" verständigt hätten. Bei Familie Rittmann, bei der Alexandre Cailloux ab Samstag wohnt, sprechen sowohl die 17-jährige Tochter Sabrina, als auch Mutter Christine etwas französisch. Sie wollen sich aber zurückhalten, damit er nicht aus der Übung kommt.

Angelika Cornu, Vorsitzende des Verschwisterungskomitees, erklärte beim Pressegespräch am Schwimmbadkiosk in Murg, dass man in diesem Jahr für eine Beschäftigung von Alexandre beim Schwimmbadkiosk gesorgt hat. Denn hier komme er mit verschiedenen Menschen in Berührung und könne so seine Deutschkenntnisse verbessern. Gerne hätte man auch von Murg einen Austauschschüler nach Mehun-sur-Yèvre gesandt, aber aufgrund dessen, dass Murg keine weiterführende Schule hat, hat sich auch in diesem Jahr niemand zu diesem Schritt bereit erklärt. Während die Fahrtkosten vom Schüler oder seinen Eltern aufgebracht werden müssen, werden alle anderen Kosten von den Gastfamilien oder der Gemeinde übernommen. Angelika Cornu und der Ehrenvorsitzende des Verschwisterungskomitees, Heinz-Jörg Küspert, freuen sich auf das gemeinsame "Spiel ohne Grenzen", das am 15./16. September 2018 in Murg stattfindet. Dazu wird ein ganzer Bus mit Gästen aus Mehun-sur-Yèvre erwartet.

Heinz-Jörg Küspert bedankte sich besonders bei Angelika Cornu, die die Unterbringung von Alexandre in Murg und Laufenburg bei den Gastfamilien organisiert hat. Sein Dank richtete sich an die Gastfamilien Denz und Rittmann, die in letzter Minute eingesprungen sind, da die ursprüngliche Gastfamilie ausgefallen ist. Er hofft, dass sich im nächsten Jahr bei der Unterbringung eines weiteren Austauschschülers und den Gästen zum Spiel ohne Grenzen genügend Familien finden, die bereit sind, diese zu beherbergen.

Die Kontakte nach Mehun-sur-Yèvre bestehen bereits seit 1982. Seit dieser Zeit pflegen die die Judoclubs in Bad Säckingen und Mehun-sur-Yèvre regen Kontakt.