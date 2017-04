Murg Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks: Viele Gäste bei Abschlusskonzert

Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks: Viele Gäste bei Abschlusskonzert

Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks lösen sich nach zehn Jahren auf.

Ein letztes Mal präsentierten die Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks vergangenen Samstagabend rockige Songs im Café Verkehrt. Nach zehn Jahren musikalischer Aktivität zelebrierten die Musiker ihren Abschied in einem prallgefüllten Café Verkehrt mit einer ausgewählten Hitsammlung aus den Bereichen Rock, Pop und Soul. Insgesamt 26 Songs und einige Zugaben spielten die Virtuosen an ihrem Abschiedskonzert und lösten damit grenzenlose Begeisterung aus.

In fast völliger Dunkelheit betraten die sechs Bandmitglieder die Bühne und senkten die Köpfe. Vor der Bühne platzierten die Musiker einen Hai mit schwarzer Trauerschleife. Spätestens als Gitarrist Rafael Herrmann das Publikum mit "Verehrte Trauergemeinde" begrüßte wurde klar, diesen Abschied nehmen die Virtuosen mit Humor. "Songs mit Biss forever" versprach Gitarrist Herrmann am Ende seiner Ansprache. Bereits beim ersten Song bewies die Band, dass auch nach zehn Jahren Bühnenpräsenz der Biss nicht fehlt. Mit "Count to Ten" von Tina Dico begeisterten die Künstler das Publikum, welches so zahlreich erschien, dass das Café Verkehrt zu Beginn mit Platzmangel kämpfte.

Die Setlist der Rocker bestand aus einem ausgewählten Repertoire an Lieblingssongs, die die musikalische Laufbahn der Band prägten. Lieder wie "Sleeping in My Car" von Roxette, "I Shot The Sheriff" von Bob Marley sowie "Juke Box Hero" von Foreigner verdeutlichten die instrumentale und vokale Diversität der Bandmitglieder im ersten Konzertteil. Den "Biss" kreierten die Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks vor allem durch wechselnde Rollen auf der Bühne und verschiedene Instrumente. So wurden die beiden Sängerinnen Anja Lehmann und Elli Rünzi mehrmals Gitarristinnen und die Instrumentalisten Volker Simon, Harald Tröndle und Rafael Herrmann übernahmen den Gesang. Perkussionist Klaus Fleig setzte mit kraftvollen Beats den Grundbaustein für jeden Song.

Im zweiten Konzertteil rockten die Musiker ein letztes Mal die Bühne mit Liedern wie "Kiss" von Prince oder "Roxanne" von Sting. Nach jedem gespielten Lied klatsche das Publikum euphorisch und forderte, auch nach dem letzten Titel "Nutbush City Limits" von Tina Turner, eine Zugabe. Nach weiteren Stücken verabschiedeten sich die Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks vom Publikum und erhielten einen lebendigen Applaus.