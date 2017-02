Murg Feuerwehrmusik Murg: Glück mit neuem Dirigenten

Feuerwehrmusik Murg zieht positive Bilanz bei Hauptversammlung. Orchester nimmt zwei neue Mitglieder auf.

Das vergangene Vereinsjahr der Feuerwehrmusik Murg stand im Zeichen der Dirigentensuche, die letztlich erfolgreich verlieft, wie Vorsitzender Michael Bäumle bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend rückblickend berichtete. Nachdem Erfried Bäumle seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, nahm die Suche sehr viel Zeit in Anspruch. Bis Anfang Juni habe es acht Absagen gegeben, so Michael Bäumle. Er war dann sehr froh, als sich im Juni Robert Rüegsegger aus der Schweiz um die Dirigentenstelle beworben hat und nach einem Gespräch und dem anschließenden Probedirigieren angestellt werden konnte.

Zuvor hatte Bäumle die Hauptversammlung eröffnet und neben den Ehrenmitgliedern besonders Bürgermeisterstellvertreter Otto Frommherz im Sportheim von Murg begrüßte.

Mit dem neuen Dirigenten Robert Rüegsegger habe der Verein ein Glücksgriff gemacht, so Michael Bäumle, davon konnten sich auch die Besucher des Jahreskonzertes im Januar überzeugen. Das Konzert, das Rüegsegger einstudiert und dirigiert hatte, war bei den Besuchern sehr gut angekommen. Neben dem Jahreskonzert hatten die Musiker im vergangenen Vereinsjahr noch weitere fünf größere Auftritte absolviert. Auch für die Saison 2017/2018 seien bereits wieder 17 Auftritte und Termine geplant. Dazu gehören unter anderem die Sommerhitparade im Juli und das nächste Jahreskonzert im Januar des nächsten Jahres.

Severine Volle lobte die aktiven Mitglieder für den guten Besuch der 54 Proben und Auftritte, der bei 82,2 Prozent lag. 13 Mitglieder haben die Proben nur zwei bis fünf Mal versäumt und lagen damit im letzten Jahr bei über 90 Prozent Anwesenheit. Sie erhielten als Belohnung eine CD vom Jahreskonzert.

Mit besonderem Applaus wurden Aisha Martinez-Mutter und Fareen Kniffka bedacht, denen Anja Stabile die Satzung und Geschäftsordnung als Zeichen der Neuaufnahme in die Reihen der Aktivmitglieder überreichte.

Aus den Jahresberichten ragten unter anderem diese Geschehnisse hevor: An der Murgtalschule wurde eine Bläsergruppe gegründet. Sie kam dadurch zu Stande, weil Lehrerin Verena Friedmann die Leidenschaft zur Blasmusik mit der Feuerwehrmusik teilt. Ziel ist es, die Schüler als zukünftige Vereinsmitglieder zu gewinnen.

Natürlich erinnerte man sich in der Hauptversammlung auch gerne an den gemeinsame Ausflug, der vom 22. bis 24. Juli nach Riedlingen führte, zu der eine Fahrt auf der Donau und eine Schlossbesichtigung gehörte.

Bürgermeisterstellvertreter Otto Frommherz überrbrachte die Grüße von Bürgermeister Adrian Schmidle und dem Gemeinderat und dankte der Feuerwehrmusik für die ins Leben gerufene Bläserklasse an der Schule.

Der Verein

Die Feuerwehrmusik Murg wurde 1876 gegründet und hat 198 Mitglieder, davon 39 Aktivmitglieder. Außerdem gehören dem Verein 25 Jungmusiker in Ausbildung an, davon 18 in der Bläsergruppe und 7 Kinder in der Ausbildungsgemeinschaft Murg/Niederhof. Die Vorstandsarbeit teilen sich Michael Bäumle, Anja Stabile und Severine Volle. Dirigent ist Robert Rüegsegger.