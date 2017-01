Murg Feuerwehrmusik Murg: Gelungene Premiere für neuen Dirigenten

Der neue Dirigent der Feuerwehrmusik Murg, Robert Rüegsegger, hat sein erstes Jahreskonzert dirigiert. Unter seiner Leitung präsentierten sich die Musiker schwungvoll und energiegeladen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Feuerwehrmusik Murg präsentierte ihr erstes Jahreskonzert unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Robert Rüegsegger. Aufgelockert wurde das Konzert, das unter dem Motto Bewegung stand, durch eine Harlekin-Einlage.

Das Jugendorchester Murg und Niederhof eröffnete das Konzert. Unter der Leitung von Sabrina Kurz spielten die jungen Musiker "Star Wars" von John Williams, "Let it go" von K. Anderson-Lopez sowie "Surfin' USA" von Brian Wilson. Und natürlich wurde auch eine Zugabe geboten. Vereinsvorsitzender Michael Bäumle lobte den Einsatz der Dirigentin im Jugendorchester und gratulierte, dass fünf Kinder das grüne Abzeichen ablegen konnten.

Bäumle freute sich auch, dem Publikum den neuen musikalischen Leiter Robert Rüegsegger vorstellen zu dürfen. Dieser dirigierte an diesem Tag sein erstes Jahreskonzert in Murg. "Das Konzert steht unter dem Motto Bewegung, und damit ist Bewegung nicht nur körperlich gemeint, sondern auch geistig und emotional", erläuterte Bäumle. Die Feuerwehrmusik Murg eröffnete ihr Konzert mit "Spaziergang im Park" von Pavel Stanek. Bei der "Russian Dance Suite" von Kees Vlak wurde die große Armut in Weißrussland musikalisch beschrieben, im dritten Satz die "Petruschkas", die Gaukler. Den Schlusssatz bildete ein Trepak, ein schneller russischer Tanz, ähnlich der italienischen Tarantella. Die Gäste applaudierten den Musikern und dem energiegeladenen Dirigenten entsprechend.

In der weltbekannten Melodie "Dance oft the Harlequins" ging es um das Privileg, ein Harlekin zu sein. "Virginia" von Jacob de Haan beschrieb eindrücklich die Hochburg der Sklaverei, das Leben der Sklaven wurde musikalisch schwermütig zum Ausdruck gebracht, dann folgten die Blechbläser als Vorboten des Bürgerkrieges, kurz gesagt, eine Darstellung amerikanischer Geschichte und Mentalität. In der "Gaukler-Ouvertüre" von Josef Lampi mit typisch mittelalterlichen Fanfarenklängen trat David Sommer als beeindruckender Solist mit dem Flügelhorn auf. Sehr beeindruckt und optisch angesprochen wurden die Zuschauer von der Einlage der Gaukler unter Leitung von Gauklermama Larissa Völkle.

"Flyin´to the Skies" eröffnete den zweiten Konzertteil. Mit "Je t'appartiens" von Gilbert Becaud kam der französische Charme ins Zentrum der Musik und Hans Döbele gab ein Solo auf dem Tenor-Saxophon. "It's a beautiful Day" kam ebenso gut an wie "Auf Adlers Schwingen", der speziell die Freunde der Marschmusik ansprach. Danach folgten noch etliche Zugaben.

Vorsitzender Michael Bäumle nahm beim Jahreskonzert auch zwei Ehrungen vor. Silvia Stoll wurde für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet, Matthias Döbele für 25 Jahre. Döbele erhielt von Peter Matt, Bezirksvorsitzender des Blasmusikverbands Hochrhein die silberne Ehrennadel, Silvia Stoll wird in einer zentralen Ehrungsveranstaltung im Verbandsgebiet noch offiziell geehrt.