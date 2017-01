Oberhof Feuerwehr-Wandergruppe Oberhof ehrt Mitglieder  Elisabeth Malzacher mit 18 Touren an der Spitze

Die Feuerwehr-Wandergruppe Oberhof ehrt besonders fleißige Mitglieder. Elisabeth Malzacher führt die Statistik an mit der Teilnahme an 18 Touren.

Zur Hauptversammlung traf sich die Feuerwehr-Wandergruppe Oberhof. Hauptpunkt bei der Versammlung waren die Neuwahlen des Vorstandes. Große Änderungen gab es nicht und so gingen die Wahlen unter der Leitung von Ortschaftsrätin Angelika Eckert schnell über die Bühne. Vorsitzender bleibt Erwin Huber, sein Stellvertreter bleibt Roland Werner. In ihrem Amt wurden auch Kassiererin Ingrid Studinger, Schriftführerin Roswitha Huber und Jugendwartin Elke Werner bestätigt. Eine kleine Änderung gab es im Amt des Wanderwarts, welches bisher alleine von Edgar Malzacher ausgeführt wurde. Er wird zukünftig von Heinz Schultheis, Hermann Lange und Günther Studinger unterstützt, damit die Arbeit auf mehreren Schultern verteilt ist.

„Sozusagen geht alles gleich weiter und ich freu mich sehr auf die kommenden Wanderungen mit euch“, sagte der Vorsitzende Huber. Zahlreiche Wanderungen haben die Mitglieder im vergangenen Vereinsjahr unternommen, darunter auch an den Wandertagen in Frauenfeld und Schänis in der Schweiz sowie in Moos. Zahlreich waren sie bei den befreundeten Vereinen angetreten und bekamen Sachpreise wie Wein und Dekoschalen. Diese Präsente wurden wie jedes Jahr an die „Vielwanderer“ verteilt.

Die meisten Wanderungen im vergangenen Jahr absolvierte Elisabeth Malzacher. „Sie wanderte 18 Mal und somit war sie fast jedes dritte Wochenende für den Verein unterwegs“, freute sich der Vorsitzende. Den zweiten Platz machten mit 16 Wanderungen Helga und Roland Lauber und mit 14 Wanderungen Heinz Schultheis und Hermann Lange. Dass eine große Zufriedenheit bei den Mitgliedern herrscht, wurde nicht nur durch die Berichte klar, die durchweg positiv waren, sondern auch durch die lustig lockere Art, welche an der Versammlung herrschte.

Für das laufende Jahr sind wieder die drei großen Wanderungen in Moos, Frauenfeld und Schänis geplant. Weiter findet auch wieder der eigene Volkswandertag der Gruppe statt. Er wird in diesem Jahr als Jubiläumswanderung deklariert, da die Feuerwehr Oberhof ihr 75-jähriges Bestehen feiert und die Wandergruppe als Oberhofer Verein im Jubiläumsjahr mitmachen. „Ich finde es super, was ihr alles macht“, so Ortschaftsrätin Eckert. „Ihr seid ein beständiger Verein und tragt zum Oberhöfer Dorfleben bei. Vielen Dank dafür.“

Der Verein

Die Feuerwehr-Wandergruppe Oberhof wurde 1974 gegründet und hat aktuell 94 Mitglieder. Vorsitzender ist Erwin Huber, sein Stellvertreter ist Roland Werner. Infos bei Erwin Huber unter der Telefonnummer 07763/74 82.