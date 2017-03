Oberhof Feuerwehr-Abteilung Oberhof feiert ihr 75-jähriges Bestehen

Die Feuerwehr-Abteilung Oberhof feiert 2017 ihr 75-jähriges Bestehen, ist laut Urkunden aber schon deutlich älter. In der Hauptversammlung blickten die Kameraden auf das Programm der Feierlichkeiten.

Das 75-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Murg, Abteilung Oberhof stand im Fokus der Hauptversammlung, die im Gerätehaus in Oberhof stattfand. Gegründet wurde die Abteilung Oberhof 1942. Abteilungskommandant Patrick Grzybek gab einen kurzen historischen Abriss über die Geschichte der Feuerwehr. Eigentlich könnte man dieses Jahr bereits das 182-jährige Bestehen der Feuerwehr Oberhof feiern. Denn zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden sei die Feuerwehr bereits im Jahr 1835. Von 1863 bis 1866 sei bereits jeder fünfte Einwohner von Oberhof bei der Feuerwehr gewesen. 1898 sei die erste Handpumpenspritze gekauft worden. 2016 dann gab es ein neues Fahrzeug der Marke Ford.

Seit 1990 wiederum werden Kameraden in der Jugendfeuerwehr ausgebildet. Seit 2006 engagiert sich die Abteilung in der Brandschutzerziehung im Kindergarten Regenbogen in Oberhof, in diesem Jahr wurde in der Jugendfeuerwehr eine Kindergruppe gegründet. Der stellvertretende Abteilungskommandant Michael Dede berichtete über die sieben Einsätze des vergangenen Jahres, die meist zusammen mit der Abteilung Hänner bewerkstelligt wurden. Das Jahr sei relativ ruhig gewesen. Zweimal rückten die Kameraden zu einem Verkehrsunfall mit Auslaufen von Betriebsstoffen aus, einmal gab es einen Fehlalarm und einmal gab es an einer Waldhütte in Hänner einen Vollbrand. Ein weiteres Mal wurde die Feuerwehr von der Polizei informiert, dass im Wald ein Baum brannte.

Der Probenbesuch 2016 lag bei 62 Prozent. Nie bei den Proben gefehlt haben Daniel Ebner, Jessica Meisch, Patrick Meisch, Dominik Weigend und Anna Wunderle. Sie alle bekamen ein kleines Geschenk. Bürgermeister Adrian Schmidle, der im Anschluss das Wort ergriff, dankte der Feuerwehr für ihren unermüdlichen Einsatz. Es sei eine gute Idee gewesen, die Versammlung hier abzuhalten und er sei gerne gekommen. Er freue sich schon auf die Festwochen in diesem Jubiläumsjahr.

Auch Gesamtkommandant Stefan Fräßle dankte der Mannschaft und den Abteilungskommandanten, sie seien ein "Super-Team". Die Abteilung sei sehr aktiv in der Ausbildung der Jugend und der Kinder, die Kinder und Jugendlichen hätten viel Spaß. Schön wäre es aber, wenn noch mehr Kameraden zu den Proben kämen. Er dankte allen, die die Feuerwehr unterstützen, und vor allem Adrian Schmidle, der immer ein offenes Ohr für die Mannschaft habe, schloss Patrick Grzybek dann die Versammlung.

Die Abteilung

Die Freiwillige Feuerwehr Murg, Abteilung Oberhof, wurde 1942 gegründet. In den 1970er Jahren erfolgte die Eingemeindung der Gemeinde Oberhof zu Murg. Die damalige Freiwillige Feuerwehr Oberhof wurde zur Feuerwehrabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Murg. Abteilungskommandant ist Patrick Grzybek, stellvertretender Abteilungskommandant ist Michael Dede. Ende 2016 betrug der Mitgliederstand 21 Kameraden, davon fünf Frauen. Sechs Kameraden sind in der Seniorenabteilung.