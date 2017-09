Murg Energiertage: So will Murg noch mehr Bürger für den Klimaschutz gewinnen

Energiertage: So will Murg noch mehr Bürger für den Klimaschutz gewinnen

Die Gemeinde Murg richtet am 16. und 20. September zwei Energietage aus. Der Aktionstag am 16. September soll die Bürger informieren, aber auch unterhalten. In den beiden Workshops am 20. September geben Experten Tipps für ein klimafreundliches Verhalten im Alltag.

Murg – Klimaschutz steht in Murg bereits seit Jahren ganz oben auf der Agenda. Die Gemeinde betreibt Wärmenetze in Murg und in Niederhof, ein drittes soll im zukünftigen Baugebiet Auf Leim entstehen. Auf vielen kommunalen Gebäuden stehen Photovoltaikanlagen. Ein Bürgerbus macht den Murgern den Verzicht aufs Auto leichter. Ein Klimaschutzmanager berät Hausbesitzer, Bauherren und Firmen. Nun will Murg mit einem Mix aus Ausstellungen, Film und Workshops bei seinen Energietagen am 16. und 20. September noch mehr Bürger für Klimaschutz begeistern.

"Klimaschutz ist viel mehr als nur ein ökologisches Projekt. Auf der ganzen Welt werden Menschen die Folgen der Erderwärmung nachteilig zu spüren bekommen, was den Klimaschutz auch zu einem sozialen und wirtschaftlichen Anliegen werden lässt", schreibt Bürgermeister Adrian Schmidle in seinem Grußwort zu den Energietagen. Nicht zuletzt gehe es aber auch um das eigene Geld. Und genau hier will die Gemeinde ansetzen, um noch mehr Bürger für ihre Klimaschutzziele zu gewinnen.

Die Energietage sind zweigeteilt: Beim Energieaktionstag am Samstag, 16. September, gibt es in der Murgtalschule unter anderem eine Ausstellung zu sehen, bei der Handwerksbetriebe aus der Region, Energieagenturen, Vereine und andere Aussteller informieren. Das Rahmenprogramm soll auch unterhalten. Beispielsweise können die Besucher mit den Energiefahrrädern des Vereins Solare Zukunft Strom für Radio oder Föhn erzeugen. Die Schönauer Energierebellin Ursula Sladek spricht darüber, was jeder einzelne tun kann, um die Politik zum Handeln zu bewegen. Zum Ende des Tages wird der Film "Beyond the red lines" gezeigt, der von den weltweiten Kämpfen für den Schutz des Klimas handelt.

Bei den beiden Energieworkshops am Mittwoch, 20. September, geben Profis Tipps für klimafreundliches Verhalten im Alltag. Koch Stephan Höferlin zeigt in einem kleinen Kurs, wie man mit regionalen und saisonalen Zutaten klimafreundlich gesund und lecker kocht. Am Workshop wirkt auch der Niederhöfer Bauernhof Kammerer mit. Im anderen Workshop zeigen Experten der Energieagentur Regio Freiburg, wie man zuhause Stromfresser findet und im Haushalt bares Geld sparen kann.

Die Federführung bei den Energietagen hat der Murger Klimaschutzmanager Max Rüttinger. „Wenn unsere Energietage die Bürgerinnen und Bürger dazu bringen, im Haushalt Energie zu sparen, das Auto auch mal stehen zu lassen oder sogar ihr Eigenheim energetisch zu sanieren, dann haben wir hier ganz viel gewonnen.“

