Murg Eintauchen in die Sommerferien: Programm in Murg bietet viel Abwechslung

Eintauchen in die Sommerferien: Programm in Murg bietet viel Abwechslung

Sommerspaß in Murg: Das Ferienprogramm in Murg bietet viel Abwechslung für Kinder. 34 Veranstaltungen sorgen für Kurzweile. Anmeldung im Internetbis 30. Juni möglich.

Murg – Während es sich die Kinder aus Murg, Niederhof, Oberhof und Hänner bei dem schönen Sommerwetter im Murger Schwimmbad MuRheNa gut gehen lassen, haben das Team, das für den Murger Sommerspaß verantwortlich ist, Claudia Völkle, Christine Schmidle, Stefanie Behringer und Carmen Teckenburg, schon an die Sommerferien gedacht.Denn schließlich brauchen die Kinder, die nicht mit ihren Eltern in ferne Länder reisen, Abwechslung.

34 verschiedene Veranstaltungen, angefangen mit der Lesenacht am 28. Juli, über Klettern im Albtal am 3. August bis zum Clowntheater Kakerlaki am 6. September, ist für jedes Alter, von 4 bis 14 Jahren etwas geboten. Besonders lustig wird bestimmt der „Indianertag mit Übernachtung im Zelt am 4. und 5. August am Naturzeltplatz am Rheinufer bei Hochrhein-Kanu“.

Am 11. August erforschen Claudia und Jörg Völkle das Murgtal auf kleinen, besonderen Wanderwegen, mit anschließendem Grillen. Ebenfalls am 11. August findet in der Murgtalhalle für Kinder von 6 bis 10 Jahren ein Erste Hilfe-Kurs statt. Für Kinder ab 12 Jahren ist der Tauchkurs im Murger Schwimmbad gedacht, der am Samstag, 26. August, stattfindet. Dabei geht es um das Tauchen mit Atemgeräten.

Am besten die Kinder schauen sich zusammen mit ihren Eltern im Internet das gesamte Ferienprogramm unter www.murg.feripro.de an und reservieren sich die Termine, für die sie sich interessieren.

Anmeldung

Die Anmeldung sollte bis zum Freitag, 30. Juni, online erfolgen. Wenn alle Anmeldungen ausgewertet sind, bekommen die Teilnehmer per E-Mail eine Bestätigung über die Teilnahme. Wer kein Internet hat, kann die Programmübersicht, die dem Murger Amtsblatt beigefügt ist, als Anmeldung verwenden und diese in den Briefkasten beim Rathaus einwerfen. Erst mit der Bezahlung am Mittwoch, 12. Juli, von 17 bis 19 Uhr oder am Donnerstag, 13. Juli von 10 bis 12 Uhr im Rathaus ist die Anmeldung verbindlich.