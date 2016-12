Einbruch in Murger Schule

Unbekannter schlägt Fenster zu Klassenzimmer ein.

In der Nacht zum Donnerstag wurde in die Murgtalschule eingebrochen. Der Täter schlug das Fenster zu einem Klassenzimmer ein, öffnete das Fenster und drang in das Gebäude ein. Nach den bisherigen Feststellungen wurde nichts entwendet. Bei dem Einbruch ist ein Schaden von zirka 800 Euro entstanden.