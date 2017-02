Niederhof Ein neues Kapitel für das Zechenwihler Hotzenhaus

Aus dem 270 Jahre alten Bauernhaus im Murger Ortsteil Niederhof soll ein Kulturzentrum werden. Der Gemeinderat Murg entscheidet am 20. Februar über die Nutzungsänderung.

Die Gemeinde Murg will der langen Geschichte des Zechenwihler Hotzenhauses in Niederhof ein weiteres Kapitel anfügen und es zum Kulturzentrum machen. Der Gemeinderat wird sich in seiner nächsten Sitzung am Montag, 20. Februar, um 19 Uhr im Rathaus mit einem entsprechenden Antrag auf Nutzungsänderung befassen. Der Basler Architekt Florian Rauch stellt das Nutzungskonzept und den Bauantrag vor.

Bisher beschränkte sich der Förderverein Zechenwihler Hotzenhaus auf die Erfassung der historischen Substanz sowie auf Sicherungsarbeiten. Jetzt sollen mit dem Abriss des Schopfs die eigentlichen Renovierungs- und Umbauarbeiten beginnen. In die historische Substanz soll möglichst wenig eingegriffen werden. Das Nutzungskonzept sieht den Ökonomieteil als Veranstaltungsort für bis zu 200 Personen, das Wohnhaus soll für kleinere Veranstaltungen und museal genutzt werden. Ein neues Nebengebäude nimmt technische und sanitäre Anlagen auf.

Insgesamt müssen rund zwei Millionen Europ investiert werden, bis die historische Gebäudesubstanz gesichert ist und als Kultur- und Begegnungsstätte genutzt werden kann. 1,9 Millionen Euro will der Förderverein aus Mitteln der Denkmalpflege sowie durch Sponsoring zusammenbringen. Alllein eine Million Euro sind für die Renovierung des Ökonomieteils erforderlich.

Mit seiner Entscheidung, sich mit 100000 Euro an der Renovierung zu beteiligen, hatte der Gemeinderat vergangenen Oktober den Grundstein für eine künftige öffentliche Nutzung des rund 270 Jahre alten Bauernhauses gelegt. Wenige Tage zuvor hatte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer versprochen, dass ihre Behörde Zuschussanträge für das Kulturdenkmal von wohlwollend prüfen werde.