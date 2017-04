Murg Ein bunter Melodienstrauß: Wunschkonzert in Niederhof begeistert Publikum

Das Wunschkonzert in er Sabine-Spitz-Halle in Niederhof begeistert Publikum. "Das Ave Maria der Berge" landet auf Platz eins. Insgesamt werden 200 Stimmen für 24 Chöre abgegeben.

Murg/Niederhof – Ein vorösterliches Geschenk erfuhren rund 200 Besucher am Sonntagabend bei einem Wunschkonzert in der Sabine-Spitz-Halle in Niederhof, zu dem sich die Chorgemeinschaft Niederhof-Laufenburg unter der Leitung von Martin Setz, der Männergesangverein Görwihl-Rotzingen (Chorleiter: Christoph Demandt), der Männergesangverein Hänner-Murg (Hansi Huber), der Männerchor Wallbach-Öflingen (Martin Setz) und der Männergesangverein Hänner (Hansi Huber) zusammengefunden hatten. In der Gesamtsumme standen nacheinander mehr als 100 Sänger auf der Bühne. Sie flochten einen bunten Melodienstrauß, der großen Anklang fand. Nicht ohne Grund erbat das Publikum zum Schluss eine Zugabe, die denn auch gerne gewährt wurde.

Insgesamt wurden 200 Stimmen für 24 Chöre abgegeben. Mit Spannung erwartet wurde die Bekanntgabe der am meisten gewünschten Lieder. Auf Platz eins landete das Lied "Das Ave Maria der Berge" mit 26 Stimmen, vorgetragen von der gastgebenden Chorgemeinschaft, und diese war es auch, die "Atemlos" mit 21 Stimmen präsentierte. Die weiteren Stimmen entfielen auf "Ein Stern, der deinen Namen trägt" (14, Männerchor Wallbach-Öflingen),"Zeit der Rosen" (13, ebenfalls Wallbach-Öflingen) und "Weit, weit weg" (13, Chorgemeinschaft Niederhof-Laufenburg). Ohne Punkte, aber dennoch als Höhepunkt erwies sich das vom Männerchor Hänner vorgetragene „Badnerlied“, in das die Besucher allzu gerne einstimmten. Alle Interpreten zeigten sich von ihrer besten Seite. Eine feinfühlige Interpretation paarte sich mit ausdrucksstarker Widergabe und gelungenen Wechseln in der Dynamik und beim Tempo.

Eine besondere Aufmerksamkeit erfuhr Bianca Schaper, die in zwei Solis mit ihrer wunderschönen Sopranstimmer Akzente setzte, gleiches galt für den Trompetersolisten Sascha Zeller und nicht zuletzt Miloslavic Hiroje, der einige Lieder auf dem Klavier begleitete. Die Moderation hatte Christiane Schwindt inne. Mit ihren nicht ganz ernst gemeinten Leitlinien zum Probenbesuch hatte sie die Lacher immer wieder auf ihrer Seite.

Eine Verlosung rundete die Veranstaltung ab. Glückliche Gewinnerin eines Wellness-Wochenendes für zwei Personen, gestiftet von der Firma Paul Böhler aus Niederhof, wurde Helga Albiez aus Rotzingen-Burg. Als Glückgöttin fungierte die Ortsvorsteherin Edith Becker. Der abschließende Dank des Niederhofer Vorsitzenden Ernst Duttlinger galt allen Sängerinnen und Sängern und im Besonderen, mit Blumen und Weinpräsenten sichtbar gemacht, den Chorleitern und Solisten.

Gleich dreimal landete die Chorgemeinschaft Niederhof -Laufenburg in der Hitliste der meistgewünschten Lieder.

Von ihrer besten Seite zeigte sich die Sopransolistin Bianca Schaper.

Auf der Trompete glänzte Solist Sascha Zeller.

Als harmonischer Klangkörper zeigte sich der Männerchor Görwihl-Rotzingen.