Murg Ein Monat Fahrverbot für Autofahrer

Polizei stellt am Donnerstag bei Fahrzeuglenker in Murg 0,8 Promille Alkohol fest.

Besonders an Fasnacht sollte man Autofahren und Alkoholkonsum strikt trennen, da an diesen Tagen die Polizei auch ein Auge auf die Autofahrer hat. Diese Erfahrung musste am Donnerstagabend ein 29 Jahre alter Autofahrer in Murg machen, der an einer Kontrollstelle in der Totenbühlstraße angehalten und überprüft wurde. Bei ihm wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab einen Wert von 0,8 Promille. Auf den Autofahrer kommt nun ein Fahrverbot von einem Monat, ein Bußgeld von 500 Euro und zwei Punkte in Flensburg zu.