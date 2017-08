Murg Ein Feuerwerk an Veranstaltungen in Oberhof

Ein Feuerwerk an Veranstaltungen in Oberhof

Oberhof feiert 2017 ein Jahr der Jubiläen. Die Festwoche mit prall gefülltem Programm bietet für jeden etwas.

Oberhof – Mit der Festwoche "Oberhof feiert 2017 – Ein Jahr der Jubiläen" wird es ab dem 9. September ein kleines Feuerwerk an Veranstaltungen nicht nur für die Menschen in Oberhof geben. Von Theater und Kleinkunst über gemeinschaftliche Aktivitäten und Aktionen bis hin zum großen Festwochenende am 17. September wird für die ganze Familie etwas geboten.

Es ist eine Zeit der Jubiläen in Oberhof: 75 Jahre Freiwillige Feuerwehr Oberhof, 10 Jahre offizielle Städtefreundschaft mit dem Schweizer Oberhof, dazu eine Vielzahl kleiner Jubiläen: Das ein solches Feierjahr einen besonderen Rahmen braucht, habe der Ortschaftsrat bereits im letzten Jahr festgestellt, so Ortsvorsteher Roland Baumgartner: "Über das ganze Jahr verteilt gibt es bereits einige Veranstaltungen, aber wir wollten auch ein gemeinsames Dach für die vielen Feiern finden." Für die Festwoche haben sich die Ortschaftsräte einiges einfallen lassen, wie ein Blick auf das Programm zeigt: