Murg Ein Expressionist aus Murg

Günter Hoffmann schreibt Buch über Karl Friedrich Zähringer. Die Nationalsozialisten vernichteten seine Kunstwerke 1937 als "entartet". 1989 gab es in Murg eine große Ausstellung über den ungewöhnlichen Künstler

Murg (von) Ernst Ludwig Kirchner (1880 bis 1938) ist wohl jedem Kunstfreund ein Begriff. Doch selbst am Hochrhein kennt kaum einer Karl Friedrich Zähringer. Dabei ist der 1923 im Alter von nur 37 Jahren verstorbene Zähringer einer der bedeutendsten mit Murg verbunden Künstler. Sechs Jahre jünger als Kirchner, war er wie dieser Grafiker, Expressionist und lebte ebenfalls wie Kirchner längere Zeit, 1912 bis 1919, in Davos. Es ist nicht bekannt aber doch höchstwahrscheinlich, dass sich die beiden dort begegneten. Über eine Ausstellung der "Künstlergruppe Davos", an der sich Kirchner erstmals beteiligte, berichtete am 13. März 1919 die "Davoser Zeitung": "Von Fehlenden, die eine bestimmte Note hätten bringen können, erwähne ich nur Zähringer."

Das Zitat findet sich in dem im Dezember 2016 erschienenen Buch "Karl Friedrich Zähringer 1886 bis 1923: ein vergessener Künstler vom Hochrhein". Verfasser ist Günter Hoffmann, Vorsitzender des Geschichtsvereins Hochrhein. Im Vorwort seines Buches schreibt er über den expressionistischen Grafiker aus Murg: "In der neueren Kunstgeschichte wird der Künstler völlig übergangen. Nach kritischer Prüfung der spärlichen Unterlagen kommt man zu dem Ergebnis, dass es an der Zeit sei, Zähringer als Künstler – hier seines Holzschnittwerkes – zu rehabilitieren."

Hoffmanns biographische Skizze macht deutlich, dass Zähringers Leben unter keinem guten Stern stand. In Kindheit und Jugend zog die Familie des Berufs des Vaters wegen häufig um. 1905 begann Zähringer an der Kunstgewerbeschule Karlsruhe eine Ausbildung zum Möbelzeichner, konnte den Beruf aber wegen einer Lungenkrankheit nicht ausüben. Als Autodidakt wurde er freier Künstler. Sein Leiden führte ihn 1912 nach Davos, wo er an einer Schule als Zeichenlehrer unterrichtete. Nach dem Ersten Weltkrieg heiratete Zähringer und zog 1919 mit seiner Frau ins Haus seiner Eltern nach Murg. 1921 starb seine Frau Käthe. Ihr Tod verschlechterte Zähringers körperlichen und seelischen Gesundheitszustand. Er suchte Erholung in den Kurorten Todtmoos und Badenweiler. Am 26. Oktober 1923 starb Karl Friedrich Zähringer in Murg.

Trotz seiner Krankheit und seines frühen Todes schuf Zähringer ein umfangreiches Werk. Obwohl er seine frühen Holzstöcke und Drucke vernichtete und aus den Jahren 1912 bis 1917 nur einzelne Blätter erhalten sind, kann Hoffmann in seinem Werkverzeichnis 172 zwischen 1910 und 1921 entstandene Holzschnitte aufführen. Hinzu kommen 60 Radierungen, dazu Zeichnungen, Aquarelle und Lithographien.

Karl Friedrich Zähringer gewann durchaus Anerkennung mit seinen Kunstwerken. Hoffmann schreibt, dass er 1914 mit zwei Aquarellen und 1919 mit 22 Holzschnitten an Ausstellungen im Kunsthaus Zürich beteiligt war. 1923 stellte die Wiener Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in ihrer Zeitschrift Zähringer als Grafiker wegen seiner "subtilen Holzschnittmanier" "an die Seite der alten Meister". 1910 bis 1932 trug der Kölner Regierungsrat und Kunstsammler Heinrich Stinnes eine bedeutende Sammlung von Werken Zähringers zusammen. Doch die Nazis stuften Zähringers Kunst 1937 als "entartet" ein, beschlagnahmten aus der Kunsthalle Mannheim und dem Augustiner-Museum Freiburg 38 seiner Arbeiten und vernichteten sie.

In Murg war 1989 auch die seit den 1920er Jahren erste und zugleich vorerst letzte Zähringer-Ausstellung zu sehen. Die Chance einer weiteren Werkschau anlässlich Zähringers 125. Geburtstag war 2011 verstrichen lassen worden. Vielleicht trägt Günter Hoffmanns Veröffentlichung dazu bei, dass spätestens 2023, zu Zähringers 100. Todestag, sich wieder einmal eine Ausstelllung Werken dieses Murger Künstlers widmet.

Günter Hoffmann: "Karl Friedrich Zähringer 1886 bis 1923: ein vergessener Künstler vom Hochrhein", 2016, Books on Demand, Norderstedt, 152 Seiten, 17,99 Euro.