Murg Ein Bürgertreff ist ein Wunsch des Vereins Lebendiges Oberhof

Der Verein Lebendiges Oberhof zieht eine positive Bilanz. Allerdings bittet der Vorsitzende Jürgen Wittneben um mehr Helfer für das Café Miteinander.

Der Verein Lebendiges Oberhof (LeO) ist weiter auf Erfolgskurs. Nach einem umtriebigen Vereinsjahr 2016 ist LeO nun im fünften Jahr seins Bestehens und meldet zum ersten Mal mehr als 100 Mitglieder. Vorsitzender Jürgen Wittneben, Kassierer Angelus Schindler und Schriftführerin Frieda Eckert wurden von der Versammlung bestätigt. Alle drei sind von Beginn an in diesen Ämtern. Vision des Vereins ist ein Bürgertreff in Oberhof. Schwerpunkt der Tätigkeit von LeO ist das "Café Miteinander", dessen Pforten sich 2016 elf Mal öffneten. Gastgeberin im Gasthof "Löwen" an jedem letzten Freitag im Monat ist Angelika Eckert. „Wir würden uns über helfende Hände freuen“, warb Vorsitzender Jürgen Wittneben um Unterstützung.

Schriftführerin Frieda Eckert hatte in ihrem Rückblick auf 2016 festgehalten: Erstmals eine Kommunionkleiderbörse, die schon traditionellen, im Frühjahr und Herbst von der Familie Schindler organisierten Kinderkleiderbörsen, ein Familienflohmarkt, die Sommerfreizeit für Jungen und Mädchen sowie das Angebot von Christel Stehle, die immer wieder mit Kindern bastelt, Geschichten erzählt und Kasperletheater aufführt. Außerdem wurde mit dem Kindergarten Regenbogen kooperiert und mehrfach ein Frühstück für Demenzkranke und ihre Angehörigen angeboten.

Ortsvorsteher Roland Baumgartner dankte dem Verein ausdrücklich für sein Engagement und hob würdigend hervor, dass durch die Aktivitäten vor allem auch Kinder ins Dorfleben eingebunden würden: „Das ist wichtig.“ Zusammen mit den Angeboten für Senioren gelinge dem Verein ein Spagat, der dazu beitrage, Oberhof als lebendiges Dorf zu erhalten.

Die Erfolge der verschiedenen Aktivitäten schlugen sich nicht zuletzt in einer gut gefüllten Kasse nieder. Für LeO ist ein finanzielles Polster insofern von Bedeutung, als sich der Verein einen Bürgertreff wünscht. Vorerst bleibt er eine Vision, denn das Feuerwehrgerätehaus, in dem ein solcher Treff eingerichtet werden könnte, wird erst dann frei, wenn ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus Nord für die Abteilungen Oberhof und Hänner realisiert ist. Ein Bürgertreff sei absolut sinnvoll, meinte auch der Ortsvorsteher: „In Oberhof gibt es keinen Raum für mehr als zwölf Personen.“

Auch 2017 wird ein sehr aktives Jahr für den Verein. LeO bringt sich bei allen Jubiläen ein, so auch bei dem der Feuerwehr. Ostermontag wird der Brauch des Eierlaufens im Spittelhau wieder zum Leben erweckt. Kommendes Wochenende ist wieder Kinderkleiderbörse, ebenso am 16. September. Einen Tag später lädt der Verein zum Suserfest ein. Da am selben Tag der Naturparkmarkt und das Freundschaftsfest mit dem schweizerischen Oberhof stattfinden, wird der Verein gefordert sein.

Der Verein

Der Verein Lebendiges Oberhof wurde im Jahr 2012 gegründet und fördert bürgerliches Engagement, Heimatpflege und Heimatkunde, Brauchtum, Erziehung, Volks- und Berufsbildung. Der Verein hat knapp mehr als 100 Mitglieder. Vorsitzender ist Jürgen Wittneben.

