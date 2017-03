Oberhof Dub Spencer & Trance Hill im Café "Verkehrt"

Eine der besten Dub-Reggae-Formationen Europas spielt am 31. März im Hotzenwald. Der Südkurier verlost zwei Eintrittskarten.

Dub Spencer & Trance Hill spielen instrumentalen psychedelischen Dub-Reggae mit Rock- und Trance-Einflüssen. Die vier Musiker aus der Schweiz gehören mit über 400 Shows in elf Ländern zu den bekanntesten Dub-Formationen Europas. Sie waren bereits auf vielen großen Bühnen zu hören, etwa beim Gurten Festival in Bern, beim Summerjam in Köln, beim Fusion Festival an der Müritz oder beim Télérama in Paris. Am Freitag, 31. März, kommen Dub Spencer & Trance Hill ins Café "Verkehrt" nach Oberhof.

Seit 2006 sind Dub Spencer & Trance Hill beim Hamburger Label Echo Beach unter Vertrag, in dem auch Jan Delay 2007 seine Dub-Version von "Searching For The Young Soul Rebel" veröffentlichte. Die Discographie des Quartetts bei Echo Beach umfasst mittlerweile zehn Titel, zuletzt kamen 2016 "Physical Echoes" und "Deep Dive Dub" hinzu.

Die drei an der Musikhochschule Luzern ausgebildeten Jazzmusiker Marcel Stalder (Bass), Adi Pflugshaupt (Keyboards und Saxophon) und Christian Niederer gründeten Dub Spencer & Trance Hill 2003. "Weder sklavisch angelehnt an die großen jamaikanischen Helden der 70er noch verloren in den weit ausgetretenen Pfaden des elektronischen Nu Dub gehen sie ihren eigenen Weg und verarbeiten dabei Zutaten aus Funk, Jazz, Rock, Chillout und Western Sounds", schrieb "Musikexpress" 2006 über das Album "Nitro".

Im selben Jahr verließen Pflugshaupt und Niederer die Gruppe. An ihre Stelle traten Julian Dillier (Schlagzeug), Philipp Greter (Keyboards, Orgel, Melodika, Dubs) und Markus Meier (Gitarre, Gesang) – ebenfalls alle Jazzer. In der Folge entstanden unter anderem 2011 "The Clashification of Dub". Kurz danach begann die Zusammenarbeit mit dem Münchner Umberto Echo. 2014 erschien "William S. Burroughs in Dub" zum 100. Geburtstag des amerikanischen Schriftstellers.

Unsere Zeitung verlost einmal zwei Eintrittskarten für das Konzert. Wer an der Verlosung teilnehmen will, schickt bis Donnerstag, 23. März, 12 Uhr eine Mail mit Angabe seines Namens, Adresse und Telefonnummer an saeckingen.redaktion@suedkurier.de. Der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt.

Dub Spencer & Trance Hill am Freitag, 31. März, um 21 Uhr im Café "Verkehrt" in Oberhof. Eintrittskarten im Vorverkauf für 12 und an der Abendkasse für 14 Euro. Infos im Internet: www.dubspencer.ch